Кодряну: Телеканал РТР не должен транслироваться в Молдове и Румынии как "инструмент пропаганды Кремля"

Депутат парламента Румынии от Партии "Народное движение", выходец из Молдовы Константин Кодряну считает, что телеканал РТР не должен транслироваться в Румынии и Молдове, так как является "инструментом пропаганды Кремля".

Как сообщает "ИНФОТАГ", об этом он заявил во вторник в румынском парламенте, отметив, что 4 июля 2014 г. Координационный совет по телевидению и радио РМ оштрафовал этот телеканал, поскольку его информационно-аналитические программы "продвигают агрессивную пропаганду, манипулируют общественным мнением и дезинформируют о происходящем в Украине".

"Ретрансляция телеканала РТР была запрещена в Эстонии с 1 января 2006 г., Казахстане с 24 октября 2007 г., Азербайджане с 1 января 2008 г., Грузии с 8 августа 2008 г., Украине с 25 июля 2014 г., Литве с 8 апреля 2015 г. и в Латвии с 11 апреля 2016 г. Причинами этого являются "продвижение национального гнева и подстрекательство к войне", - подчеркнул депутат.

Также, он считает, что в программах проявляется агрессия к правительству Украины и ее народу.

По мнению депутата, власти Молдовы должны последовать примеру вышеупомянутых стран и отозвать лицензию на вещание у RTR.

Представители РТР из Ясс сообщили, что собираются создавать программы о так называемой "молдавской диаспоры в Румынии" и транслировать русские и украинские фильмы.

Русское телевидение РТР с центром в Яссах принадлежит TV Content SRL в Кишиневе - двум физическим лицам: Евгений Сергеев - 50%, Виктор Стецко - 50%. TV Content SRL работает уже много лет в Молдове, транслируя программы канала Россия 1.