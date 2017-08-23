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Экономика
Новые миллионы на "рост благосостояния граждан Республики Молдова"
23.08.2017

Правительство одобрило проект закона о ратификации финансового Соглашения с Ассоциацией по международному развитию и Соглашение о кредитном Договоре с Международным банком реконструкции и развития, в части реализации Программы модернизации налогового администрирования.

Согласно проекту документа, Всемирный банк предоставит два кредита через свои институты: Ассоциацией по международному развитию, которая выделит 5,3 миллиона специальных прав заимствования (около 2,21 миллиона долларов) и Международным банком реконструкции и развития, который выделит 12,58 миллиона долларов США.

Реализация проекта рассчитана до конца 2021 года и предусматривает:

- «рост благосостояния граждан Республики Молдова, через улучшение делового климата,

- повышение конкурентоспособности страны,

- модернизацию системы налогового администрирования

- и усиление возможностей аккумулирования доходов в публичный бюджет».

Замысловато, ничего конкретного – что имеем и что достигнем, пафосно, в принципе одни слова без конкретных целей. Но за то кредит около 14,8 миллионов долларов. И это очень большие деньги. Которые потом надо будет нам всем вернуть с процентами.

Я бы подписал отдельное, параллельное соглашение на сумму в 1000 (тысяча) раз меньше, указанной суммы кредита, и даю слово, что при определенных исключительных правах, в том числе по уголовному делу, особенно с помощью Генпрокуратуры и Антикоррупционного центра, и условий, оформленных на должном уровне, при помощи максимум до 10 мною выбранных коллег, смог бы разрешить проблему, рассчитанную до 2021 года, максимум за год.

Для участия в предстоящий конкурс, готов представить подробный план действий под свои обещания.

План могу предоставить максимум за две недели.

БАРБАЛАТ Думитру,

Гражданин (только) РМ, пенсионер, инженер, экономист, юрист, журналист.

23 года опыта работы в различных госструктурах.

Бывший директор департамента реального сектора экономики Минэкономики.


 
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