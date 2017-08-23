Число женщин, страдающих алкогольной зависимостью, выросло за год на 20%

Сотни женщин в Молдове страдают пивным алкоголизмом. Ежегодно за помощью к специалистам обращаются, по официальным данным, почти 60 пациенток, по неофициальным - в 10 раз больше. Пиво признано слабоалкогольным напитком, однако по силе воздействия на организм оно не уступает крепкому спиртному.

Татьяне 62 года. Алкоголизмом она страдает треть жизни. Этот курс лечения в наркодиспансере - 15-й по счету. И все же свою слабость женщина не признаёт.

Некоторые пациенты, страдающие алкогольной зависимостью, способны потребить до шести литров пива в день. Примечательно, что люди, злоупотребляющие слабоалкогольными напитками, особенно не хотят признавать, что больны. При этом женщинам отказаться от пагубной привычки труднее, чем мужчинам.

"Основные причины - стресс, психоэмоциональное состояние, семейные конфликты. Женщинам лечиться тяжелее, потому что на психоэмоциональном уровне женщины привязываются к спиртному сильнее, чем мужчины", - сказал психолог Виктор Янковский.

Медики отмечают тяжелые и разрушительные для организма последствия алкогольной зависимости.

"Может привести к особо тяжким формам ожирения, влияет на сердечно-сосудистую систему. Страдают также почки, так как они вынуждены перерабатывать большое количество алкоголя", - сообщила психиатр-нарколог Евдокия Пачу.

Специалисты называют причиной распространения пивной зависимости то, что этот напиток относят к слабоалкогольным. Но правительство намерено бороться с его потреблением теми же мерами, которые применяют к крепким напитками.

"Строго запрещена реклама в промежутке между семью утра и десятью вечера. Также запрещено привлечение несовершеннолетних к прямой и непрямой рекламе", - сказала психиатр-нарколог Евдокия Пачу.

Всего в нашей стране алкоголизмом страдают более семи тысяч женщин. В прошлом году на учет взяли 600 новых пациенток.