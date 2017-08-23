23 Августа 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Число женщин, страдающих алкогольной зависимостью, выросло за год на 20%
23.08.2017

Сотни женщин в Молдове страдают пивным алкоголизмом. Ежегодно за помощью к специалистам обращаются, по официальным данным, почти 60 пациенток, по неофициальным - в 10 раз больше. Пиво признано слабоалкогольным напитком, однако по силе воздействия на организм оно не уступает крепкому спиртному. 

Татьяне 62 года. Алкоголизмом она страдает треть жизни. Этот курс лечения в наркодиспансере - 15-й по счету. И все же свою слабость женщина не признаёт.

Некоторые пациенты, страдающие алкогольной зависимостью, способны потребить до шести литров пива в день. Примечательно, что люди, злоупотребляющие слабоалкогольными напитками, особенно не хотят признавать, что больны. При этом женщинам отказаться от пагубной привычки труднее, чем мужчинам.

"Основные причины - стресс, психоэмоциональное состояние, семейные конфликты. Женщинам лечиться тяжелее, потому что на психоэмоциональном уровне женщины привязываются к спиртному сильнее, чем мужчины", - сказал психолог Виктор Янковский.

Медики отмечают тяжелые и разрушительные для организма последствия алкогольной зависимости.

"Может привести к особо тяжким формам ожирения, влияет на сердечно-сосудистую систему. Страдают также почки, так как они вынуждены перерабатывать большое количество алкоголя", - сообщила психиатр-нарколог Евдокия Пачу.

Специалисты называют причиной распространения пивной зависимости то, что этот напиток относят к слабоалкогольным. Но правительство намерено бороться с его потреблением теми же мерами, которые применяют к крепким напитками.

"Строго запрещена реклама в промежутке между семью утра и десятью вечера. Также запрещено привлечение несовершеннолетних к прямой и непрямой рекламе", - сказала психиатр-нарколог Евдокия Пачу.

Всего в нашей стране алкоголизмом страдают более семи тысяч женщин. В прошлом году на учет взяли 600 новых пациенток.


 
Количество просмотров:
11
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.