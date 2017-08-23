Ирина Влах подтвердила, что сепаратистский флаг гагаузов станет официальным символом автономии

Башкан Гагаузии Ирина Влах поддержала предложение вывегивать в автономии флаг времен Гагаузской Республики наряду с официальным флагом. Инициатива поступила от группы ветеранов движения «Гагауз Халкы», чей пик деятельности пришелся на начало 90-х. Напомним, в марте этого года деятельность движения была возобновлена.

Выступая на торжественном собрании по случаю 27-й годовщины Гагаузской Республики, башкан сообщила, что в адрес региональных властей поступило обращение ветеранов движения «Гагауз Халкы».Ветераны предлагают объявить флаг Гагаузской Республики историческим знаменем автономии.

Влах отметила, что ей импонирует эта идея.

«Под этим знаменем проходили первые митинги в Комрате и других населенных пунктах юга, шла борьба за открытие собственного университета. И сегодня, наша молодежь, просматривая фотографии той эпохи, задаются резонным вопросом. Почему в Гагаузии не используются и не популяризируются символы, под которыми создавалась наша автономия?», — передает gagauzinfo.md слова Влах.

Ирина Влах заявила, что узаконивание знамени Гагаузской Республики станет актом восстановления исторической справедливости. Башкан автономии добавила, что передаст соответствующую инициативу Народному собранию Гагаузии, которое займется разработкой и принятием законопроекта «Об историческом знамени гагаузского народа».

После распада СССР движение «Гагауз Халкы» выступало за отделение Гагаузии от Республики Молдова.