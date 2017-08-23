Какова на данный момент ситуация на границе?

Сейчас период отпусков, и по этой причине в пунктах пересечения государственной границы наблюдается интенсивный поток транспорта и пассажиров.

Пограничная полиция совместно с Таможенной службой Республики Молдова принимает все необходимые меры для упорядочения движения на государственной границе, чтобы граждане не тратили слишком много времени и нервов и могли спокойно поехать в отпуск.

Пограничная полиция сообщает, что на этот час на некоторых таможенных постах движение затруднено из-за усиленного трафика, где среднее время ожидания превышает 30 минут.

КПП «Крива»: Въезд в РМ – 60 автомобилей

КПП «Леушены»: Выезд из РМ – 30 автомобилей

КПП «Кагул»: Выезд из РМ – 10 автомобилей

КПП «Мирное»: Выезд из РМ – 10 автомобилей

КПП «Джурджулешты-Галаць»: Въезд в РМ – 12 автомобилей

КПП «Вулканешты»: Выезд из РМ – 7 автомобилей

Дополнительные меры, направленные на разгрузку приграничного движения:

увеличение количества дежурных пограничных полицейских;

создание смешанных групп специалистов пограничной полиции, готовых вмешаться в случае большого притока людей;

применение портативной техники для чтения проездных документов, в том числе специальных средств пограничного контроля;

перенаправление трафика на свободные артерии, а также открытие движения для семей с детьми по дорожке для дипломатического корпуса;

усиление контроля и обмен информацией с пограничными органами соседних государств, для совместного урегулирования некоторых непредвиденных ситуаций на границе.

В целях поддержки участников приграничного движения пограничная полиция рекомендует:

проверять достоверность документов, на основе которых граждане пересекают государственную границу;

выбирать для транзита все существующие посты на границе во избежание перегрузки и образования очередей на КПП;

использовать приложения «TRAFIC ONLINE» на официальном сайте Пограничной полиции, где указано среднее время ожидания на КПП (для автомобилей) для всех категорий транспортных средств;

проявлять понимание, терпение и дисциплину, учитывая правила пребывания и пересечения государственной границы.