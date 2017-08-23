Эксперты про «геополитический мораторий» Додона: Между фарсом и глупостью

Эксперты не верят в искренность предложения президента Молдовы Игоря Додона о том, чтобы ввести мораторий на геополитические дебаты. Часть аналитиков считает, что глава государства хочет отказаться от обсуждения этого вопроса в публичном пространстве, но не ради граждан, а из-за того, что у него нет необходимых возможностей в этой сфере, другая предполагает, что Игорь Додон будет тем, кто нарушит эту договоренность, если она будет принята.

«Ночь президентских размышлений. Вместе с тем, Додон самый глупый политик, которого я когда-либо знал. Предлагать мораторий на геополитические дебаты — это как если бы премьер-министр Испании после последней террористической атаки предложил бы ввести мораторий на дебаты по поводу исламского фундаментализма и опасности джихада. Как если бы Сталин, когда Вермахт приближался к Москве, предложил бы ввести мораторий на тему войны и гитлеровского вторжения, чтобы "успокоить общество и работать на благо страны". Я уже не буду говорить о том, что мораторий на дебаты равносилен мораторию на возможность думать. Мораторий вводится на действия, а не на разум. У этого Додона, мягко говоря, даже горизонта нет. Может, лучше самому себе ввести мораторий на разговоры? Молчал бы, не попадал бы в просак», — написал журналист Петру Богату на своей странице в Facebook.

Исполнительный директор Ассоциации ADEPT Игорь Боцан сказал Deschide.MD, что предложение главы государства могут поддержать лишь в том случае, если он согласится, что Молдова — государство, ассоциированное с Европейским союзом.

«Это предложение господина Додона следует принять во внимание и согласиться на него, потому что это будет означать, что он принял тот факт, что Республика Молдова ассоциирована с Европейским союзом. Любой разговор об отмене Соглашения об Ассоциации будет противоречить предложению господина Додона, поэтому ему придется отказаться от разговоров по поводу вступления в Таможенный союз, Евразийский. Я поприветствую это предложение, если оно сделано всерьез и если господин Додон выйдет к гражданам со словами: "Да, мы подписали Соглашение об Ассоциации, мы — страна, ассоциированная с Европейским союзом. Есть документы, которые лежат в основе этой ассоциации. Мы заканчиваем разговоры, которые ведутся 10 лет и внедряем Соглашение об Ассоциации". Но, я вам гарантирую, что господин Додон потом скажет, что его неправильно поняли. Хочу сделать прогноз. Господин Додон будет первым, кто нарушит мораторий», — сказал он.

Политический аналитик Анатол Цэрану считает, что Игорь Додон хочет отказаться от геополитической риторики на фоне кризиса в Российской Федерации.

«Я неоднократно говорил, что геополитическая повестка — это основная повестка в Молдове. Сколько существует геополитическое противостояние на границе двух миров — Запада и России, — столько геополитическая повестка будет актуальна. Тот факт, что Додон пытается отказаться от геополитической повестки, свидетельствует о том, что он не очень хорошо чувствует себя на этом направлении. Геополитическая повестка несет для него определенные риски. По сути, Додон выиграл выборы, продвигая геополитическую повестку, а теперь он понимает, что для него начинаются большие проблемы. Россия становится «страной нон грата» для цивилизованного мира, и Додон пытается избежать негативных для него элементов геополитической повестки», — сказал он.

Ранее в интервью IPN Игорь Додон предложил правящей коалиции мораторий на геополитические дебаты. По словам президента, единственным способом выжить, как суверенное и независимое государство является неучастие в этом новом геополитическом противостоянии Запада и России.

«Республика Молдова обязана сохранить свой статус нейтральной страны, должна развивать взаимовыгодные двусторонние отношения и с Востоком, и с Западом. Самой большой ошибкой станет попытка Республики Молдова выступить единым фронтом с одной из сторон этой новой холодной войны против другой стороны. Повторяю – только внешнеполитическая взвешенность, добрые двусторонние отношения с соседями, с Россией, ЕС, США в состоянии обеспечить нам мир в Республике Молдова», — сказал он.

Представители правящей коалиции скептически отнеслись к предложению Игоря Додона ввести мораторий на геополитические дебаты, чтобы «успокоить общество». Председатель Европейской народной группы в парламенте Валерий Гилецкий считает, что призыв главы государства нельзя поддержать по ряду причин, в том числе из-за того, что сам президент «все это время очень активно и агрессивно продвигал провосточный, пророссийский вектор».