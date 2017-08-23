Канду признался, что не курил "травку" и не намерен поддерживать закон о легализации марихуаны в Молдове

Спикер Андриан Канду признался, что не курил травку и даже не пытался попробовать, будучи в Чехии, где употребление конопли законодательно разрешено. Более того, он отметил, что не поддержит легализацию марихуаны в нашей стране. Заявления прозвучали в интервью для diez.md.

На вопрос журналистов о том, попробовал ли он травку, находясь на родине своей жены в Чехии, Андриан Канду утвердительно сказал «нет». «Я не пробовал и не видел, чтобы марихуану курили так, как это делают в Амстердаме», - уверил спикер.

Вместе с тем, председатель парламента отметил, что не поддержит легализацию марихуаны в нашей стране, так как считает, что мы к этому не готовы.

«Не думаю что поддержу. В первую очередь из-за того, что наше общество к этому не готово. Вообще, мы пытаемся понять, насколько преуспели в нашей работе. В парламенте два года обсуждался закон о табаке и сейчас приняты очень жесткие правила в этом отношении. Поэтому я считаю, что нам лучше сосредоточиться на развитии здоровья и спорта, нежели начать обсуждать то, что не специфично для Молдовы», - заключил Канду.