Александр Слусарь: Существуют реальные шансы отмены смешанной системы

Андриана Кептине

В интервью порталу ТРИБУНА, заместитель председателя Платформы Достоинство и Правда, Александр Слусарь раскрыл скобки по поводу заявления, что ПДА не намерена создавать какие-либо альянсы с ДПМ, сказал если могут ли как-то повлиять европейские партнеры на решение ПДА с кем создавать коалицию после следующих выборов, как расценивает мнение, что парламентскому большинству следует вернутся к закону о смешанной системе и внести второй тур выборов в одномандатных избирательных округах и др.

Т: Господин Слусарь, Вы заявили, что Платформа ДА (Достоинство и Правда) не намерена создавать какие-либо альянсы с ДПМ. С чем связано Ваше заявление?

А.С.: Нам достоверно известно, что, в ходе своего недавнего визита в Брюссель, Плахотнюк, посредством своих рупоров Канду и Филипп, запросил посредничество европейцев в переговорах с проевропейской оппозицией. Далее мы заметили как его карманные журналисты и аналитики стали вбрасывать в общество идею возможного введения второго тура при голосовании по округам. Так был обозначен предмет торга. Ну а в качестве меры принуждения Плахотнюк перешёл к новой, более жёсткой форме прессинга по отношению к Платформе ДА – несистемной и самой непримиримой по отношению к нынешнему мафиозному режиму. Помимо мощной информационной кампании по дискредитации партии и её лидера и фабрикации десятка уголовных дел на наших активистов, в каждом районе созданы спецбригады из люмпенов и криминальных элементов, которые должны мешать представителям Платформы ДА встречаться с людьми, забрасывая их помидорами и яйцами. А наших представителей в сёлах, которые организуют эти встречи, правоохранительные органы уже открыто и абсолютно незаконно запугивают. Дальше остаётся только фаза прямых физических расправ с неугодными людьми. Нам дают понять, что нас ждёт, если мы не пойдём на сотрудничество с координатором беспредела в стране.

В связи со всеми изложенными выше политическими событиями была необходимость ещё раз прояснить позицию нашей политической силы.

Т: Могут ли как-то повлиять Ваши европейские партнеры на решение Платформы ДА с кем создавать коалицию после следующих выборов?

А.С.: Европейские партнёры Республики Молдова могут серьёзно повлиять на правящий режим, заставив его отказаться от внедрения смешанной избирательной системы. Более того, я уверен, что если ЕС проявит слабость и не отреагирует должным образом на открытое игнорирование со стороны так называемой проевропейской власти единой отрицательной позиции всех важнейших европейских структур по вопросу изменения избирательной системы, то это будет политика поощрения агрессора. Тем более что новая избирательная система, помимо того, что является намного более антидемократической по сравнению с прошлой системой, выгодна в первую очередь антиевропейским силам. Как историк по первому образованию, напомню, чем закончилась подобная политика в отношении Гитлера. А из современной истории самым наглядным и очень похожим примером является случай с режимом Януковича в Украине. В 2012 году Европа закрыла глаза на игнорирование тогдашней украинской властью рекомендаций Венецианской комиссией по вопросу перехода к смешанной системе. Что было потом, мы все знаем. Сейчас, при объединении протестных усилий нашего общества и жёсткого давления со стороны внешних партнёров существуют реальные шансы отмены смешанной системы.

Что касается возможных коалиций после выборов, то никакие внешние силы не смогут оказать решающее влияние на позицию Платформы ДА. Мы будем исходить из интересов граждан и реальной ситуации в Парламенте. Мы проевропейская партия и будем создавать коалицию в первую очередь с политическими силами, придерживающимися той же ориентации. Однако, повторюсь ещё раз, союз с Демократической Партией во главе с мафиозным кланом Плахотнюка, ИСКЛЮЧЕН. Опять же, мы изучили современную историю Молдовы. Хорошо помним как Филат, Лянкэ, Гимпу заключали соглашения с мафией ради геополитических целей, в том числе и под влиянием европейских партнёров. Вспомните, что сказал Черчилль о Мюнхенском соглашении Запада с Гитлером. С помощью позора пытались избежать войны. В результате получили и позор и войну. То же самое произошло и в Молдове. Все те кто создал альянс с Плахотнюком, сами стали частью мафиозной системы, сделались зависимыми от него и, в конце концов, были или ещё будут принесены им в жертву, презираемые собственными избирателями. За несколько лет правления этих альянсов страна превратилась в захваченное государство с десятками украденных и отмытых миллиардов долларов, с более полумиллиона пенсионеров, живущих в нищете и с потерянными более миллиона самых активных граждан. А число сторонников европейского вектора упало вдвое. Так скажите, в чём смысл нам ещё раз наступать на грабли Плахотнюка? Мы не были никогда частью системы власти. Нас нечем шантажировать. Торговаться с мафией не видим смысла. Платформа ДА родилась из недр протестного движения десятков тысяч граждан, преимущественно проевропейских убеждений. Многие люди говорят, что мы их последняя надежда. Нам нечего терять. Или мы освободим страну или это надежда людей умрёт в результате нашей борьбы с мафиозным режимом, но не в его удушающих объятиях.

Т: Как вы расцениваете мнение, что парламентскому большинству следует вернутся к закону о смешанной системе и внести второй тур выборов в одномандатных избирательных округах?

А.С.: Парламентскому большинству следует отменить полностью закон о смешанной системе. Косметические изменения новой избирательной системы не отменяют серьёзные риски политической коррупции до и после выборов, усиления использования административного и репрессивного ресурса в ходе избирательной кампании и упрощения процедуры фальсификации результатов голосования.

Платформа ДА выдвинула комплексную программу серьёзных улучшений пропорциональной избирательной системы, главными элементами которой стали бы открытые партийные списки, увеличение обязательной квоты для женщин, введение специальных квот для молодёжи, региональных представителей и Диаспоры, а также запрет пропаганды и коммерческой рекламы в масс-медиа в предвыборный период, предоставление одинакового эфирного времени всем политическим конкурентам на общественных телевидении и радио и обязательного проведения политических дебатов на всех информационных телевидениях и радио. Наши предложения были высоко оценены рядом национальных и международных экспертов. Понятно, что эти предложения не устраивают тандем Плахотнюка и Додона. Но, к сожалению, по непонятным нам причинам, и другие реально оппозиционные партии никак не отреагировали на наши инициативы.

Т: Если будет введен второй тур выборов в одномандатных избирательных округах, кандидатов от каких партий вы будете поддерживать в тех округах где Платформа ДА не будет иметь собственных кандидатов и каких кандидатов Вы ни за что не подержите?

А.С.: Вы пытаетесь перепрыгнуть из воскресенья сразу в четверг. Мы сейчас находимся в фазе реальной борьбы за отмену новой смешанной избирательной системы. И будем бороться до исчерпания всех наших возможностей. Если нам не удастся добиться нужного результата, тогда будем обсуждать нашу дальнейшую политическую стратегию. Если участвуем в выборах по новой системе и какую тактику применяем в округах. Но если предположить самый худший вариант, что выборы пройдут по новой системе, то однозначно можно сказать, что мы никогда не поддержим кандидатов братьев-мафиози Плахотнюка и Додона.

Т: Насколько актуален вопрос об объединении про-европейских сил и каковы реальные шансы в этом смысле?

А.С.: Этот вопрос перезрел. В 2016 году Платформа ДА и её лидер Андрей Нэстасе показали не на словах, а на деле показал, что мы выступаем за объединение всех реальных проевропейских сил. Мы публично предложили тогда Партии Действия и Солидарности заключить долгосрочный союз на несколько лет и обговорить наше совместное участие в президентских и парламентских выборах. К сожалению, наша инициатива не была принята и соглашение ограничилось лишь выдвижением единого проевропейского кандидата, да и то эта процедура произошла с огромным опозданием. Осенью прошлого года Андрей Нэстасе и наша команда продемонстрировали, что интересы страны и спасение европейского вектора для нас важнее личных политических амбиций. Мы снялись с гонки, имея одинаковый рейтинг с кандидатом ПДС. И сейчас наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему предлагаем заключения стратегического долгосрочного союза реально проевропейских партий до 2020 года, исходя из очень тяжёлой политической ситуации в стране, руководимой мафиозным режимом, который прикрывается флагом ЕС, но реально сотрудничает с антиевропейскими силами. Мы находимся возле сразу двух пропастей – пропасть социально-экономического коллапса и пропасть полной потери европейского вектора. В какую из них мы упадём раньше при тандеме Плахотнюк-Додон, я пока не знаю. Возможно в обе сразу. Вот почему недавно мы вновь в письменной форме повторили наше предложение об объединении проевропейских сил Партии Действия и Солидарности. И по вопросам стратегии борьбы с двуглавым мафиозным режимом. И по вопросам участия в парламентских, местных и следующих президентских выборах. Мы не можем повторить ошибку с затягиванием решения, как то было на последних президентских выборах. Проевропейский электорат, сильно деморализованный предыдущими 8 годами правления так называемых европейских альянсов, хочет видеть реальную перспективу объединения всех здоровых демократических сил и модернизацию страны по европейским принципам и стандартам. По этому эта идея поддерживается и в нашем обществе, а также, насколько я знаю, нашими европейскими партнёрами.

Реально, не понимаю почему реакция ПДС на заключение долгосрочного альянса пока достаточно холодная. Не верю слухам, что данная политическая сила, находясь в более комфортных условиях в плане атак со стороны режима, хочет дождаться нашего разгрома, а значит нашего электората. Однако, пока они молчат, дубинка Плахотнюка со всей силы бьёт только по Платформе ДА. Лидер партии подвергается самому мерзкому медийному линчеванию. Наших активистов в районах жестоко прессуют с тем, чтобы они вышли из Платформы ДА, сделав при этом какие-нибудь публичные лживые заявления. В то же время представителю ПДС предлагают войти в обход законодательства в комиссию по нарезки одномандатных округов. Очевидно, что режим своим разным отношениям к двум оппозиционным партиям, пытается вбить клин между ними. Затягивание вопроса об объединении играет на руку Плахотнюку. Платформа ДА намерена в ближайшие недели полностью прояснить эту проблему и сделать это публично.

Т: Как вы расцениваете шансы оппозиции в целом в условиях смешанной избирательной системы?

А.С.: Платформе ДА будет очень непросто. Смешанная избирательная система отбрасывает Молдову далеко от зоны демократии. Я уже отметил, что при данной системе деньги, коррупция, информационное манипулирование, запугивание оппозиции и фальсификации будут играть очень большую роль. С одной стороны нам будут противостоять кандидаты-социалисты, которым Плахотнюк давно расчистил поле на левом фланге от конкурентов. Напомню Вам, что в первом туре президентских выборов Додон победил в 25 из 34 административно-территориальных единицах второго уровня. Да и в Кишинёве, в котором скорее всего будет 10 округов при новой системе, в первом туре проевропейский кандидат победил с разницей всего в две тысячи голосов. Партия социалистов финансово очень обеспеченная и никто не проверяет их на предмет источников финансирования. У них есть большое количество СМИ, а медиа-холдинг Плахотнюка их не трогает. С другой стороны будут претенденты власти, преимущественно под флагами независимых кандидатов. В основном это будут местные бароны, у которых будут собственные ресурсы и полная информационная и административная поддержка правящего режима. Они не будут много говорить про стратегии развития страны, про экономику, пенсии и зарплаты, борьбу с коррупцией и реформы. Их кампания будет похожа на предвыборные обещания на местных выборах, когда люди выбирают примаров. В каждом селе они будут обещать починить и покрасить всем заборы. При этом коррупция избирателей станет для них важнейшим средством. Ведь для победы при наличии многих кандидатов может хватить перевеса в 200-300 голосов. Которых проще купить. И вот в этой токсичной среде нам придётся бороться практически без финансов и доступа к масс-медиа, под мощным прессингом всей машины власти. Не думаю, что намного легче будет кандидатам других реально оппозиционных партий.

Вот почему мы должны приложить все возможные и невозможные усилия для отмены этой смешанной антидемократической системы Плахотнюка – Додона, а также постараться объединить все здоровые антиолигархические и демократические проевропейские силы. В случае если эта система всё-таки останется, всем этим силам следует провести консультации между собой, а возможно и с другими партиями на предмет целесообразности участия в таких выборах. А если всё-таки примем решение об участии, выработать совместную стратегию по выдвижению проевропейских кандидатов от объединенной оппозиции.

Т: Как Вы думаете будет развиваться политическая ситуация в дальнейшем?

А.С.: Плахотнюк понимает, что как минимум одной ногой он заступил за красную черту в отношениях с Западом, после открытого совместного голосования с социалистами и в пользу социалистов за изменение избирательной системы вопреки единой позиции всех европейских структур. Сейчас он уже пытается заниматься своим любим делом – шантажом и торгом. После того как несколько лет он искусственно выращивал Додона и социалистов, координатор пытается убедить европейцев при помощи нескольких лоббистких фирм, щедро оплачиваемых из украденных денег, что он не даст своему Франкенштейну выйти из-под контроля. Делает громкие и стерильные декларации о необходимости вывода 14 армии из Приднестровья и объявляет Рогозина персоной нон-грата. Параллельно угрожает, если ему не поверят и европейцы прекратят финансирование Молдовы, поменять внешний вектор и вообще взорвать всё вокруг. Также он себя вёл осенью-зимой 2015-2016. Тогда у него получилось. Поэтому он идёт по проторенной дорожке. Параллельно проявляет готовность немного уступить и провести выборы по округам в два тура в обмен на лояльность проевропейской оппозиции. В общем, обычные бандитские приёмы – сам создаёт все проблемы для европейского вектора и потом пытается всех убедить, что только он может их решить.

При этом связка Плахотнюк – Додон сохранится. После открытого сговора Додону также нужно показать, что он не его младший брат. Значит, вновь акценты будут сделаны на геополитическом спектакле. Если один просто сотрясает воздух в борьбе с Россией, второй будет делать тоже самое в борьбе с Западом, правда с оглядкой, чтобы была возможность туда выезжать отдыхать. Народ с его реальными социально-экономическими проблемами не интересует ни одного, ни другого. По вопросам украденных миллиардов, антинародной пенсионной реформы, катастрофическому сокращению рабочих мест, сотен тысяч разорванных семей и детей, растущих без родителей, огромной коррупции, отсутствия функциональной юстиции и пр. никто не будет предпринимать никаких реальных действий. На будущих выборах оба братца вновь попытаются разыграть геополитическую карту.

Реальной проевропейской оппозиции нужно продолжать разоблачать этот геополитический союз мафии. Встречаться как можно больше внутри страны с нашим народом и раскрывать ему глаза. Также необходимо тесно взаимодействовать с внешними партнёрами и убеждать их, что дальнейшая излишняя толерантность к режиму Плахотнюка может привести к фатальным последствиям для Молдовы и всего региона в целом. Очень важно продолжать массовые протесты. 17 сентября нас должно быть как можно больше возле Парламента. Я вижу, что есть реальные шансы оттащить страну от края пропасти. Но нужны синхронные усилия граждан, оппозиционных партий и международных структур.