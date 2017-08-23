Игорь Додон об обращении властей к ООН: Это пустой пиар-ход

Вскоре после объявления председателя парламента об обращении к Организации Объединённых Наций с просьбой включить вопрос о выводе иностранных вооружённых сил с территории страны в повестку дня Ассамблеи ООН, президент Игро Додона выступил с реакцией, назвав этот призыв пустым пиар-ходом, передает IPN.

„Чем заниматься пусканием пыли в глаза западным кураторам и кукловодам, рекомендуем правительству сосредоточиться на конкретных шагах по восстановлению доверия между Тирасполем и Кишинёвом, решении текущих проблем людей с обоих берегов Днестра, возобновлении переговорного процесса в формате 5+2”, пишет глава государства в социальной сети.

По словам Игоря Додона, надо отдельно рассматривать миротворческую операцию, которая по опыту последних 25 лет является успешной и должна быть продолжена, и пребывание военной базы, вывоз которой возможен при политическом решении конфликта.

Председатель парламента Андриан Канду объявил в среду, 23 августа, что власти Республики Молдова призвали Организацию Объединённых Наций включить вопрос о выводе иностранных вооружённых сил с территории страны в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в начале следующего месяца.