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Политика
Воронин недоумевает: почему Европа "не предпринимают конкретных действий в отношении зарвавшейся молдавской власти"
23.08.2017

Председатель Партии коммунистов, экс-президент Владимир Воронин недоумевает, почему европейские структуры "не предпринимают конкретных действий в отношении зарвавшейся молдавской власти".

Как сообщили "ИНФОТАГ" в ПКРМ, об этом он заявил накануне на встрече с руководителем офиса Совета Европы в Кишиневе Хосе-Луисом Херреро, завершающим дипломатическую миссию в РМ. 

Воронин напомнил, что, "несмотря на жесткую позицию Венецианской комиссии, о несвоевременности изменения избирательной системы в РМ, власть этот закон приняла без каких-либо жестких последствий со стороны европейских партнеров по развитию". 

По его мнению, "принятая демократами и социалистами смешанная система позволит захватившей РМ мафии сохранить свою власть и, тем самым, избежать ответственности за содеянное". 

"Среди совершенных ими преступлений - и кража миллиарда. Ведь прошло уже три года с тех пор, как стало известно об этом воровстве. Но до сих пор никаких конкретных шагов по реальному расследованию так и не предпринято", - сказал лидер коммунистов.

Он напомнил, что уже шестой год в Европейском суде по правам человека находится и дело по телеканалу NIT. 

"Несмотря на беспрецедентный для Европы случай закрытия единственного оппозиционного в стране телеканала, рассмотрение этого вопроса в Страсбурге до сих пор не сдвинулось с мертвой точки. Этот вопиющий факт", - подчеркнул Воронин, подтвердив свое мнение о том, что "коррупция начинается с европейских структур". 

Согласно сообщению, руководитель офиса Совета Европы "отметил необходимость построения правового государства и борьбы с коррупцией в РМ". 

В конце беседы Воронин поблагодарил испанского дипломата за его деятельность в качестве главы офиса Совета Европы в РМ и пожелал удачи на новом поприще.


 
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