Воронин недоумевает: почему Европа "не предпринимают конкретных действий в отношении зарвавшейся молдавской власти"

Председатель Партии коммунистов, экс-президент Владимир Воронин недоумевает, почему европейские структуры "не предпринимают конкретных действий в отношении зарвавшейся молдавской власти".

Как сообщили "ИНФОТАГ" в ПКРМ, об этом он заявил накануне на встрече с руководителем офиса Совета Европы в Кишиневе Хосе-Луисом Херреро, завершающим дипломатическую миссию в РМ.

Воронин напомнил, что, "несмотря на жесткую позицию Венецианской комиссии, о несвоевременности изменения избирательной системы в РМ, власть этот закон приняла без каких-либо жестких последствий со стороны европейских партнеров по развитию".

По его мнению, "принятая демократами и социалистами смешанная система позволит захватившей РМ мафии сохранить свою власть и, тем самым, избежать ответственности за содеянное".

"Среди совершенных ими преступлений - и кража миллиарда. Ведь прошло уже три года с тех пор, как стало известно об этом воровстве. Но до сих пор никаких конкретных шагов по реальному расследованию так и не предпринято", - сказал лидер коммунистов.

Он напомнил, что уже шестой год в Европейском суде по правам человека находится и дело по телеканалу NIT.

"Несмотря на беспрецедентный для Европы случай закрытия единственного оппозиционного в стране телеканала, рассмотрение этого вопроса в Страсбурге до сих пор не сдвинулось с мертвой точки. Этот вопиющий факт", - подчеркнул Воронин, подтвердив свое мнение о том, что "коррупция начинается с европейских структур".

Согласно сообщению, руководитель офиса Совета Европы "отметил необходимость построения правового государства и борьбы с коррупцией в РМ".

В конце беседы Воронин поблагодарил испанского дипломата за его деятельность в качестве главы офиса Совета Европы в РМ и пожелал удачи на новом поприще.