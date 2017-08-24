24 Августа 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
На устах
Платформа «Declaraţia electronică” становится единой точкой сдачи отчетности для органов публичной власти
24.08.2017

Власти Молдовы запустили масштабный процесс оптимизации и упрощения финансовой и статистической отчетности бизнеса перед государством. Уже до конца 2017 года будет создана единая онлайн-платформа для сдачи унифицированного отчета для Налоговой службы, Национальной кассы социального страхования и Национальной компании медицинского страхования. Реализация этого проекта  возложена на Государственную налоговую службу, которая будет администрировать отчет FSIC16, а развитием сервиса займется подведомственное ей предприятие «Fiscservinform», которое обеспечит не только реализацию но и техническое администрирование системы. О работе над этой задачей изданию «Monitorul.FISC.MD»  рассказал генеральный  директор «Fiscservinform» Виталий Кочебан.

— Виталий Николаевич, что такое унифицированный отчет FSIC 16 и какова его финальная концепция, которую «Fiscservinform» предстоит реализовать на практике?

— Решением правительства и парламента перед Государственной налоговой службой и госпредприятием «Fiscservinform» поставлена задача объединить и унифицировать в один отчет (FSIC 16) формы нескольких существующих на сегодняшний день отчетов, которые экономические агенты обязаны представлять в три разных учреждения. Вторая задача — обеспечить платформу для сдачи этого отчета, и других отчетов в том числе в Национальном бюро статистики и в других органов публичной власти.

Сегодня Отчет о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода;  Декларация о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования;  Декларация застрахованного лица, в том числе формуляр REV-2;  Отчет об исчислении взносов обязательного медицинского страхования и Формуляр 2-03/l  экономические субъекты подают в разные сроки  и в разных гос. структурах — в Государственную налоговую службу, Национальную кассу социального страхования, Национальную компанию медицинского страхования. Согласно концепции, FSIC16 объединит эти формы, исключит дублирование в них данных и в целом сократит объем информации в отчетности — примерно на 40%.  Один отчет налогоплательщики будут подавать в Государственную налоговую службу, ежемесячно до 25 числа.

Что касается платформы, то унифицированный отчет будет интегрирован с действующей платформой Государственной налоговой службы — servicii.fisc.md. Инфраструктура этого портала знакома и понятна налогоплательщикам, которые пользуются электронными налоговыми услугами. Одновременно всем учреждениям, для которых предназначен этот отчет, получат доступ к системе, чтобы оперативно получать и обрабатывать полученные данные.

— Зачем это необходимо?

— Главная цель – это упростить процесс отчетности налогоплательщиков перед государством, создать такие условия взаимодействия, чтобы выполнять эти обязательства было максимально просто.  Создание «единого» окна – единой точки доступа, где применяются единые стандарты, единый подход, единое понимание, позволяет приблизиться к этой цели.  Ведь, с одной стороны, таким образом налогоплательщику предоставляется удобная онлайн-платформа и понятные правила сдачи отчетов. С другой стороны, администратор этой платформы обеспечивает внутреннее взаимодействие информационных систем (через M-connect), чтобы все госучреждения получили всю необходимую информацию.

Надо сказать, что «проект FSIC 16» — это часть гораздо более масштабной цели – сокращение количества отчетов и времени на их подачу. По мере эксплуатации отчет будет оптимизироваться: сократится количество полей, ненужной или дублирующийся информации. Вполне возможно, что в будущем на базе платформы будут интегрированы и другие отчеты, которые налогоплательщики подают в другие учреждения.

— Идея создания «единого» окна для отчетности налогоплательщиков не нова. Почему только сейчас приступили к ее реализации?

— Действительно, с тех пор, как в Молдове информационные технологии стали частью жизнедеятельности общества, власти и бизнес не раз обсуждали возможность использования IT для улучшения взаимодействия.  По крайней мере, последние 8 лет этот вопрос поднимался многократно на разных уровнях. Наше предприятие, в том числе, предлагало свое решение – развить единую точку доступа налогоплательщиков на базе той платформы, которую администрирует Государственная налоговая служба. В  2011 году, когда мы озвучили эту идею, нас не поддержали.

— Почему не поддержали тогда, а сейчас, спустя шесть лет, правительство вернулось именно к той модели, которую вы предлагали. Более того, «Fiscservinform» уполномочено выполнить техническую часть этого проекта…

— Наверное в правительстве оценили опыт ГНС и «Fiscservinform» в обслуживании налогоплательщиков, посчитали расходы и решили, что для государства все-таки дешевле расширять электронные услуги, чем разрабатывать новые. Кроме того, налогоплательщику предоставляются оптимальные, максимально простые и комфортные условия для отчетности.

Расскажу предысторию. Государственная налоговая служба и «Fiscservinform» были пионерами по внедрению электронных услуг для общества. В 2008 году мы запустили  услугу «Электронная декларация» для налогоплательщиков. Через год создали необходимую инфраструктуру поддержки, консультирования и обслуживания налогоплательщиков, call-центр, запустили услугу по использованию цифровой подписи. За несколько лет количество пользователей этой услуги значительно выросло, и  ГНС решила использовать этот административный ресурс для того, чтобы охватить всех налогоплательщиков, которые имеют отношения с ГНС (отчетность по НДС, акцизам, подоходному налогу и т.д.). Теперь это оптимальная технологическая платформа,  где налогоплательщик может подавать более 70 электронных отчетов, получая при этом качественное обслуживание и сопроводение процесса сдачи.

Хочу подчеркнуть, что эта услуга была эффективной с самого начала, и многие госучреждения, вдохновившись нашим опытом, задумались, как внедрить аналогичные услуги. Например, при поддержке внешних партнеров (проект BIZTAR) был реализован проект e-raportare. Но эта платформа, к сожалению, не оправдала ожиданий. Сама система относительно неплохая с технической точки зрения, но она не работает как часть услуги для налогоплательщика: не обеспечивается комплекс услуг по сопровождению, консультированию, предоставлению помощи и обеспечению качества услуги.

И вот теперь, методом проб и ошибок, мы вернулись к идее, которую мы озвучивали в 2011 году.  Практика показала, что техническая часть – это важная, но недостаточная часть электронной услуги. По ту сторону компьютера всегда находится живой человек, которому надо помочь разобраться,  проинформировать, проконсультировать и т.д.

— Изучался ли опыт внедрения подобных услуг в других странах?

— Многие страны мира подключились к решению глобальной задачи по развитию цифрового общества, переходят на электронную среду работы и взаимодействия с гражданами.  Разумеется, мы изучаем и обмениваемся опытом по созданию электронного правительства в государствах, которые достигли определенного прогресса в этой области: это Эстония, Грузия, США, Испания, Япония.  Но в целом Молдова не уступает общим темпам развития в этой области, особенно в регионе и на постсоветском пространстве.

— Вернемся к новому проекту. На каком этапе сейчас находится разработка FSIC16?

— Мы уже провели ряд консультаций со всеми учреждениями, которые будут подключены к онлайн-платформе, чтобы определить оптимальное решение. Расширенные консультации с бизнесом и другими заинтересованными учреждениями прошли и в рамках Экономического совета при премьер-министре. Нам важно, чтобы техническая платформа была удобной, понятной, простой для пользователей – как для налогоплательщиков, которые подают отчетность, так и для сотрудников учреждений, которые эту отчетность будут обрабатывать. В рамках существующих технологий мы должны обеспечить интеграцию нового отчета, бэкап системы, безопасность, создать архив на стороне портала. Это все внутренний механизм, который обеспечит функциональность онлайн-платформы и взаимодействие всех ее участников, а также гарантирует безопасный обмен данными.

— Означает ли это, что интерфейс услуги для налогоплательщиков не изменится?

— Совершенно верно. По крайней мере, именно  к этому мы стремимся. Проводится огромная работа, но интерфейс и форма отчетности предстанут перед налогоплательщиками в максимально привычной им форме.

— Когда электронный сервис будет готов для обслуживания FSIC16?

— Примерно в сентябре-октябре, согласно нашему плану, будут готовы все компоненты уже единой технологической платформы. После этого мы проведем презентацию и публичные консультации и при необходимости внесем дополнения по усовершенствованию. Далее пройдет финальное тестирование. Платформа для отчетности FSIC16 должна быть запущена с 1 января 2018 года. К тому времени мы также должны подготовить специалистов учреждений, которые задействованы в унифицированном отчете, по работе с информацией FSIC 16.

— Будет ли отчетность FSIC 16 бесплатной для налогоплательщиков?

— Сама услуга не будет стоить каких-либо денег. Ведь это обязательство государства – создать условия для того, чтобы налогоплательщики выполняли свои налоговые обязательства, установленные законом, в том числе сдавали отчеты. Все расходы на сопровождение и обслуживание услуги будут осуществляться в рамках действующих контрактов.

 — Во сколько обойдется государству внедрение унифицированного отчета, и хватает ли у «Fiscservinform» специалистов для реализации поставленной задачи?

—  Специалистов нам хватает: мы еще в начале года знали о планах правительства, поэтому запланировали необходимые ресурсы.  А что касается расходов, то они пока составлены по компонентам, общая стоимость реализации  будет известна чуть позже. Но средства были заложены в госбюджет на 2017 год. На данном этапе могу сказать, что это будут небольшие деньги, так как основная инфраструктура уже есть и эффективно используется.


 
Количество просмотров:
28
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.