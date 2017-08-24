Платформа «Declaraţia electronică” становится единой точкой сдачи отчетности для органов публичной власти

Власти Молдовы запустили масштабный процесс оптимизации и упрощения финансовой и статистической отчетности бизнеса перед государством. Уже до конца 2017 года будет создана единая онлайн-платформа для сдачи унифицированного отчета для Налоговой службы, Национальной кассы социального страхования и Национальной компании медицинского страхования. Реализация этого проекта возложена на Государственную налоговую службу, которая будет администрировать отчет FSIC16, а развитием сервиса займется подведомственное ей предприятие «Fiscservinform», которое обеспечит не только реализацию но и техническое администрирование системы. О работе над этой задачей изданию «Monitorul.FISC.MD» рассказал генеральный директор «Fiscservinform» Виталий Кочебан.

— Виталий Николаевич, что такое унифицированный отчет FSIC 16 и какова его финальная концепция, которую «Fiscservinform» предстоит реализовать на практике?

— Решением правительства и парламента перед Государственной налоговой службой и госпредприятием «Fiscservinform» поставлена задача объединить и унифицировать в один отчет (FSIC 16) формы нескольких существующих на сегодняшний день отчетов, которые экономические агенты обязаны представлять в три разных учреждения. Вторая задача — обеспечить платформу для сдачи этого отчета, и других отчетов в том числе в Национальном бюро статистики и в других органов публичной власти.

Сегодня Отчет о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода; Декларация о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования; Декларация застрахованного лица, в том числе формуляр REV-2; Отчет об исчислении взносов обязательного медицинского страхования и Формуляр 2-03/l экономические субъекты подают в разные сроки и в разных гос. структурах — в Государственную налоговую службу, Национальную кассу социального страхования, Национальную компанию медицинского страхования. Согласно концепции, FSIC16 объединит эти формы, исключит дублирование в них данных и в целом сократит объем информации в отчетности — примерно на 40%. Один отчет налогоплательщики будут подавать в Государственную налоговую службу, ежемесячно до 25 числа.

Что касается платформы, то унифицированный отчет будет интегрирован с действующей платформой Государственной налоговой службы — servicii.fisc.md. Инфраструктура этого портала знакома и понятна налогоплательщикам, которые пользуются электронными налоговыми услугами. Одновременно всем учреждениям, для которых предназначен этот отчет, получат доступ к системе, чтобы оперативно получать и обрабатывать полученные данные.

— Зачем это необходимо?

— Главная цель – это упростить процесс отчетности налогоплательщиков перед государством, создать такие условия взаимодействия, чтобы выполнять эти обязательства было максимально просто. Создание «единого» окна – единой точки доступа, где применяются единые стандарты, единый подход, единое понимание, позволяет приблизиться к этой цели. Ведь, с одной стороны, таким образом налогоплательщику предоставляется удобная онлайн-платформа и понятные правила сдачи отчетов. С другой стороны, администратор этой платформы обеспечивает внутреннее взаимодействие информационных систем (через M-connect), чтобы все госучреждения получили всю необходимую информацию.

Надо сказать, что «проект FSIC 16» — это часть гораздо более масштабной цели – сокращение количества отчетов и времени на их подачу. По мере эксплуатации отчет будет оптимизироваться: сократится количество полей, ненужной или дублирующийся информации. Вполне возможно, что в будущем на базе платформы будут интегрированы и другие отчеты, которые налогоплательщики подают в другие учреждения.

— Идея создания «единого» окна для отчетности налогоплательщиков не нова. Почему только сейчас приступили к ее реализации?

— Действительно, с тех пор, как в Молдове информационные технологии стали частью жизнедеятельности общества, власти и бизнес не раз обсуждали возможность использования IT для улучшения взаимодействия. По крайней мере, последние 8 лет этот вопрос поднимался многократно на разных уровнях. Наше предприятие, в том числе, предлагало свое решение – развить единую точку доступа налогоплательщиков на базе той платформы, которую администрирует Государственная налоговая служба. В 2011 году, когда мы озвучили эту идею, нас не поддержали.

— Почему не поддержали тогда, а сейчас, спустя шесть лет, правительство вернулось именно к той модели, которую вы предлагали. Более того, «Fiscservinform» уполномочено выполнить техническую часть этого проекта…

— Наверное в правительстве оценили опыт ГНС и «Fiscservinform» в обслуживании налогоплательщиков, посчитали расходы и решили, что для государства все-таки дешевле расширять электронные услуги, чем разрабатывать новые. Кроме того, налогоплательщику предоставляются оптимальные, максимально простые и комфортные условия для отчетности.

Расскажу предысторию. Государственная налоговая служба и «Fiscservinform» были пионерами по внедрению электронных услуг для общества. В 2008 году мы запустили услугу «Электронная декларация» для налогоплательщиков. Через год создали необходимую инфраструктуру поддержки, консультирования и обслуживания налогоплательщиков, call-центр, запустили услугу по использованию цифровой подписи. За несколько лет количество пользователей этой услуги значительно выросло, и ГНС решила использовать этот административный ресурс для того, чтобы охватить всех налогоплательщиков, которые имеют отношения с ГНС (отчетность по НДС, акцизам, подоходному налогу и т.д.). Теперь это оптимальная технологическая платформа, где налогоплательщик может подавать более 70 электронных отчетов, получая при этом качественное обслуживание и сопроводение процесса сдачи.

Хочу подчеркнуть, что эта услуга была эффективной с самого начала, и многие госучреждения, вдохновившись нашим опытом, задумались, как внедрить аналогичные услуги. Например, при поддержке внешних партнеров (проект BIZTAR) был реализован проект e-raportare. Но эта платформа, к сожалению, не оправдала ожиданий. Сама система относительно неплохая с технической точки зрения, но она не работает как часть услуги для налогоплательщика: не обеспечивается комплекс услуг по сопровождению, консультированию, предоставлению помощи и обеспечению качества услуги.

И вот теперь, методом проб и ошибок, мы вернулись к идее, которую мы озвучивали в 2011 году. Практика показала, что техническая часть – это важная, но недостаточная часть электронной услуги. По ту сторону компьютера всегда находится живой человек, которому надо помочь разобраться, проинформировать, проконсультировать и т.д.

— Изучался ли опыт внедрения подобных услуг в других странах?

— Многие страны мира подключились к решению глобальной задачи по развитию цифрового общества, переходят на электронную среду работы и взаимодействия с гражданами. Разумеется, мы изучаем и обмениваемся опытом по созданию электронного правительства в государствах, которые достигли определенного прогресса в этой области: это Эстония, Грузия, США, Испания, Япония. Но в целом Молдова не уступает общим темпам развития в этой области, особенно в регионе и на постсоветском пространстве.

— Вернемся к новому проекту. На каком этапе сейчас находится разработка FSIC16?

— Мы уже провели ряд консультаций со всеми учреждениями, которые будут подключены к онлайн-платформе, чтобы определить оптимальное решение. Расширенные консультации с бизнесом и другими заинтересованными учреждениями прошли и в рамках Экономического совета при премьер-министре. Нам важно, чтобы техническая платформа была удобной, понятной, простой для пользователей – как для налогоплательщиков, которые подают отчетность, так и для сотрудников учреждений, которые эту отчетность будут обрабатывать. В рамках существующих технологий мы должны обеспечить интеграцию нового отчета, бэкап системы, безопасность, создать архив на стороне портала. Это все внутренний механизм, который обеспечит функциональность онлайн-платформы и взаимодействие всех ее участников, а также гарантирует безопасный обмен данными.

— Означает ли это, что интерфейс услуги для налогоплательщиков не изменится?

— Совершенно верно. По крайней мере, именно к этому мы стремимся. Проводится огромная работа, но интерфейс и форма отчетности предстанут перед налогоплательщиками в максимально привычной им форме.

— Когда электронный сервис будет готов для обслуживания FSIC16?

— Примерно в сентябре-октябре, согласно нашему плану, будут готовы все компоненты уже единой технологической платформы. После этого мы проведем презентацию и публичные консультации и при необходимости внесем дополнения по усовершенствованию. Далее пройдет финальное тестирование. Платформа для отчетности FSIC16 должна быть запущена с 1 января 2018 года. К тому времени мы также должны подготовить специалистов учреждений, которые задействованы в унифицированном отчете, по работе с информацией FSIC 16.

— Будет ли отчетность FSIC 16 бесплатной для налогоплательщиков?

— Сама услуга не будет стоить каких-либо денег. Ведь это обязательство государства – создать условия для того, чтобы налогоплательщики выполняли свои налоговые обязательства, установленные законом, в том числе сдавали отчеты. Все расходы на сопровождение и обслуживание услуги будут осуществляться в рамках действующих контрактов.

— Во сколько обойдется государству внедрение унифицированного отчета, и хватает ли у «Fiscservinform» специалистов для реализации поставленной задачи?

— Специалистов нам хватает: мы еще в начале года знали о планах правительства, поэтому запланировали необходимые ресурсы. А что касается расходов, то они пока составлены по компонентам, общая стоимость реализации будет известна чуть позже. Но средства были заложены в госбюджет на 2017 год. На данном этапе могу сказать, что это будут небольшие деньги, так как основная инфраструктура уже есть и эффективно используется.