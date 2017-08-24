Новая дорожная разметка была нанесена на проспекте Штефан чел Маре

Дорожники презентовали завершенный в авральном режиме работы отремонтированный участок проспекта Штефан чел Маре.

В ночь на 23 августа подрядчик завершил ремонт дорожного покрытия проспекта Штефан чел Маре. Утром жители Кишинева получили возможность оценить новую дорожную разметку.

Достойный облик проспект получил между улицами Измаил и А. С. Пушкина. Дорожная разметка подобного типа ранее практически не наносилась в Молдове. Среди инноваций стоит выделить отдельные дорожные знаки для велосипедистов.

Капитальная реконструкция проспекта Штефан чел Марэ на деньги европейских банков и фондов длится несколько месяцев и уже успела обрасти скандальными подробностями. Ранее в примэрии Кишинева пообещали завершить основные работы к 25 августа. Впрочем, чиновники практически сразу оговорились, что сделать все точно в срок не удастся.

Ранее проспект Штефан чел Маре решили перекрыть для нанесения долгожданной разметки. Для экономии времени все работы перенесли на ночь