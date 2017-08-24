24 Августа 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Новая дорожная разметка была нанесена на проспекте Штефан чел Маре
24.08.2017

Дорожники презентовали завершенный в авральном режиме работы отремонтированный участок проспекта Штефан чел Маре.

В ночь на 23 августа подрядчик завершил ремонт дорожного покрытия проспекта Штефан чел Маре. Утром жители Кишинева получили возможность оценить новую дорожную разметку.

Достойный облик проспект получил между улицами Измаил и А. С. Пушкина. Дорожная разметка подобного типа ранее практически не наносилась в Молдове. Среди инноваций стоит выделить отдельные дорожные знаки для велосипедистов.

Капитальная реконструкция проспекта Штефан чел Марэ на деньги европейских банков и фондов длится несколько месяцев и уже успела обрасти скандальными подробностями. Ранее в примэрии Кишинева пообещали завершить основные работы к 25 августа. Впрочем, чиновники практически сразу оговорились, что сделать все точно в срок не удастся.   

Ранее проспект Штефан чел Маре решили перекрыть для нанесения долгожданной разметки. Для экономии времени все работы перенесли на ночь


 
Количество просмотров:
21
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.