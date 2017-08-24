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Политика
Правительство утвердило Регламент Комиссии, которой предстоит образовать одномандатные округа
24.08.2017

 Дополнительно внесенный в повестку дня заседания Правительства от 23 августа, Регламент о деятельности Комиссии, которой предстоит образовать постоянные одномандатные округа, был принят, передает  IPN.
Премьер Павел Филип отметил, что над этим документом поработали очень много.

В соответствии с документом, Комиссии предстоит создавать нормативную базу для образования одномандатных округов. Он  предусматривает порядок создания Комиссии, права и обязанности ее членов, полномочия председателя Комиссии, порядок проведения заседаний.

Следовательно, в состав Комиссии, который должен быть утвержден Правительством за 14 месяцев до дня истечения мандата Парламента, войдут в обязательном порядке представители: a) Центральной избирательной комиссии — 2 представителя; b) Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Парламента Республики Молдова — 1 представитель; c) президента Республики Молдова — 1 представитель; d) парламентских фракций и групп — по одному представителю; e) внепарламентских политических партий или представитель внепарламентских политических блоков, которые на последних парламентских выборах набрали более 2% действительно поданных голосов – по одному представителю; f) политической партии, которая на последних президентских выбрах приняла участие во втором туре выборов  – 1 представитель; g) Народного собрания Гагаузии — 1 представитель; h) ассоциаций национальных меньшинств, составляющих более 1% от численности населения Республики Молдова - по 1 представителю; i) местных публичных органов власти – 2 представителя; j) Бюро по связям с диаспорой  – 2 представителя; k) академической среды в области права, географии и социологии  – 3 представителя; l) гражданского общества, из числа членов рабочей группы по вопросам юстиции и прав человека Национального совета по участию – 1 представитель. В состав Комиссии могут быть направлены, без права голоса, представители других структур.

Регламент определяет порядок проведения заседаний и принятия решений.

В соответствии с недавними поправками в Избирательный кодекс, предстоит образовать 51 одномандатный избирательный округ. Регламент определяет нормы формирования округов за пределами Республики Молдова и в населенных пунктах приднестровского региона. Список округов будет опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова.

Проект Регламента, ранее опубликованный для публичных дискуссий, вызвал критику со стороны отдельных неправительственных организаций, которые заявили, что его разработка относится к компетенции соответствующей Комиссии, а то, как был разработан документ, ,,не означает ничего другого, кроме как прямое вмешательство в деятельность этого органа и намерение свести на нет ее независимость.


 
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