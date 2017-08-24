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Политика
Республика Молдова никогда не была независимым государством, мнение
24.08.2017

Республика Молдова никогда не была независимым государством, поскольку у неё не было национальных лидеров. Такое мнение высказала историк Марианна Цэрану в эфире передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

По мнению историка, Республика Молдова не была независимой в том числе потому, что на этой территории удержалась бывшая советская номенклатура, сохранились прежние экономические связи, кланы, находившиеся у власти до 1990 года, продолжили руководить страной. „В очень многих случаях дети тех, кто был в Коммунистической партии, сейчас находятся в партиях, управляющих государством”, - заявила Марианна Цэрану.

В ходе этой же передачи историк Октавиан Цыку отметил, что за 26 лет независимости случились и прекрасные вещи – произошло открытие страны для остального мира, что является огромным выигрышем, появилась свобода выбора из различных вариантов. „Мы имели и имеем сегодня возможность проявлять себя в свободном мире, будучи свободными от ограничений, существовавших в Советском Союзе”, - говорит историк. В то же время, по его словам, Республика Молдова является банкротом, потому что, когда все учреждения находятся в распоряжении одного человека, уже нельзя говорить о наличии государства.


 
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