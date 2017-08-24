Павел Филип: Люди настроены очень критично и имеют всё более высокие ожидания от тех, кого они выбирают

„Люди хотят того же, чего они хотели всегда, и хотели по праву: иметь более высокие доходы, рабочие места, лучшие больницы, лучше оборудованные школы, с достаточным количеством хорошо подготовленных учителей – и в целом государство, которое решало бы их проблемы, а не создавало новые. В последние годы, как мы очень хорошо знаем, многие молдавские граждане уехали из страны, потому что потеряли надежду на то, что у каждого есть шанс, что они могут иметь достойную жизнь, оставаясь в Молдове, вместе с семьёй. Всё ещё присутствует большой страх перед будущим, нет оптимизма и доверия к окружающим”, - говорит премьер-министр Павел Филип. В интервью для IPN, приуроченном к 26-летию независимости страны, премьер заявил, что сегодняшнее положение вещей отличается тем, как люди относятся к политикам и к тем, кто занимает ответственные государственные должности: „Они настроены очень критично и имеют всё более высокие ожидания от тех, кого они выбирают и облекают государственной властью. И это нормально”.

„Моё послание к гражданам Республики Молдова заключается в том, что правительство находится на их стороне. Мы понимаем, чего они хотят, и нашей первой обязанностью является превратить Молдову в функционирующее государство с высокоэффективной экономикой и качеством жизни, достойным европейских стран. Взамен мы просим минимальный вклад в виде доверия, основанного на международно признанных результатах последних полутора лет правления”, - сообщил глава кабинета министров.

Комментируя геополитическую ситуацию и положение в регионе, в котором расположена Республика Молдова, Павел Филип высказал мнение, что существуют мощные силы, желающие, чтобы Республика Молдова оставалась в „серой зоне”, а не крепла с точки зрения демократии, чтобы внутренние и внешние распри делали её более уязвимой. Премьер считает, что в настоящий момент наибольший риск состоит в том, чтобы думать, что существует иной проект, помимо проекта, выстроенного вокруг идеи европейской интеграции. „Нет, альтернативы не существует; и это легко увидеть, взглянув на нашу историю в последние 26 лет. Было достаточно ответственных за принятие решений лиц, которые смотрели на Восток, но ожидаемых изменений так и не произошло. Пока некоторые „брали свет с Востока”, всё больше молдавских граждан покидали страну, направляясь в Западную Европу”, - пояснил премьер.

Глава исполнительной власти считает, что честный диалог, как на уровне политического класса, так и в обществе, относительно того, что пошло не так в последние 26 лет, и что необходимо сделать – может стать предпосылкой для примирения, для того, чтобы оставить позади прежние проблемы и прекратить создавать уязвимости самим себе. „Если с достоинством принять своё положение, если серьёзно подойти к отношениям с западными партнёрами, то мы сможем не только выжить в нашем регионе, не только разрешить такие конфликты, как в приднестровском регионе, но и расти ускоренными темпами. Я надеюсь на то, что мы не позволим обмануть себя химерами и предпочтём серьёзный труд и предсказуемое поведение на национальном и международном уровнях”, - заявил Павел Филип.

Говоря о сепаратизме в Молдове, премьер отметил, что у этого явления есть две основные причины. С одной стороны, существуют субъекты, институциональные субъекты, которые воспользовались этими тенденциями и поощряли их именно для оказания несоразмерного и даже опасного влияния на Республику Молдова. „Для них суверенитет, которым мы обладаем как государство в соответствии с международным правом, представлял собой аспект, скорее, опциональный; уважение к Молдове заменено желанием нас контролировать. С другой стороны, среди части населения этой территории существуют опасения, иногда справедливые, по поводу защиты собственной идентичности, по поводу достижения целей экономического и социального развития”, - утверждает Павел Филип.

„Сегодня мы можем гарантировать тем, у кого есть такие опасения, начиная с жителей приднестровского региона, что парламент и правительство в Кишинёве будут защищать и соблюдать их права и свободы. Одинаково ответственно мы относимся ко всем гражданам этого государства, и потому мы работаем над тем, чтобы быстро воплотить в жизнь решение для приднестровского региона, которое соответствовало бы принципам международного права и означало бы сохранение суверенитета”, - отметил премьер.