Тирасполь передал Кишиневу ,,ноту протеста”

Политические представители на переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, Георге Бэлан и Виталий Игнатьев, имели встречу в Бендерах в среду, 23 августа, на которой присутствовали представители посредников и наблюдателей в рамках формата ,,5+2”. На встрече были затронуты вопросы, касающиеся важности усиления взаимодействия на уровне экспертов секториальных рабочих групп по исключению препятствий на пути свободного передвижения лиц, транспортных средств, имущества и услуг и т. д., передает IPN со ссылкой на пресс-релиз Бюро по реинтеграции.

Политические представители обсудили также вопросы обеспечения свободного доступа фермеров на сельскохозяйственные угодья, расположенные за трассой Рыбница-Тирасполь, а также создания необходимых условий для нормального функционирования школ с преподаванием на латинской графике приднестровского региона и т. д.

Заместитель премьер-министра Георге Бэлан подчеркнул, что молдавские органы власти открыты для конструктивного диалога со всеми актерами, принимающими участие в процессе урегулирования по решению животрепещущих вопросов, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра.

Пресса приднестровского региона отметила, что в ходе дискуссий Виталий Игнатьев передал своему молдавскому коллеге ,,ноту протеста” со стороны тираспольской администрации „в связи с установлением совместного таможенного контроля между Республикой Молдова и Украиной ,,на территории Приднестровья”. По словам Игнатьева, данной односторонней мерой молдавская сторона нарушает предыдущие соглашения и механизм переговорного процесса, а позиция Тирасполя каждый раз игнорируется.

Кишинев неоднократно подтвердил, что совместное с украинской стороной мероприятие вписывается в нормы международного права о защите государственных границ, признанных международным сообществом и не нарушает интересы населения и деловой среды приднестровского региона.