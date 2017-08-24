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Экономика
Граждане Молдовы, которые законно работают в Германии, смогут получать пенсию
24.08.2017

Граждане Молдовы, которые законно работают в Германии, смогут получать пенсии и другие социальные пособия. Правительство утвердило проект о ратификации "Соглашения в области социальной безопасности" с этой страной.

Наши соотечественники смогут рассчитывать на пособия по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца и пособия по временной нетрудоспособности. К тому же, им будут выплачивать компенсации в случае утраты заработка из-за болезни, полученной на производстве. До сих пор наша страна подписала 13 двусторонних соглашений в области социальной безопасности.


 
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