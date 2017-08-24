Лепс пообещал в Кишиневе "очень хорошо спеть, чтобы все люди были довольны", назвав день освобождения от фашизма "великой датой"

Президент Молдовы Игорь Додон и известный российский певец, заслуженный артист России Григорий Лепс пригласили кишиневцев и гостей города на концерт в центре столицы, который пройдет 24 августа. Он приурочен к 73-й годовщине освобождения республики от фашизма.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", глава государство на своей странице в социальных сетях выложил небольшой видеосюжет с исполнителем, где рассказал о программе празднования.

"В 9.00 вместе возложим цветы к Вечному огню на Мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе. В 11.00 пройдут памятные мероприятия по случаю 73-й годовщины Ясско-Кишинёвской операции на мемориале "Шерпенский плацдарм". В 18.30 на центральной площади Кишинева состоится грандиозный праздничный концерт "Освобождение" с участием Национального президентского оркестра, хора монастыря Курки и Григория Лепса. Всей площадью споём знаменитую "Смуглянку"", - написал Додон.

Григорий Лепс пообещал "очень хорошо спеть, чтобы все люди были довольны", назвав день освобождения от фашизма "великой датой".

"Ждем вас в гости всех!", - подытожил певец.