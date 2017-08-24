Нужны ли Молдове новый гимн, флаг и герб?

Государственность Молдовы нуждается в «перезагрузке», вплоть до изменения символики и атрибутики.

Это заявление одного политолога взбудоражило общественность, многие высказались за то, что первоначально нужно поднимать экономику, а не менять гимн и герб. Эксперты отмечают, что сменить символику можно только тогда, когда для этого будут обстоятельства исторического характера. Сегодня этого не наблюдается.

Гимн & Экономика

- Гимн республики Молдова не соответствует реальному положению дел в стране и его следует заменить, - уверен политолог, директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министр иностранных дел и евроинтеграции Валерий Осталеп. - Стране нужен такой гимн, который бы объединял население, а не разъединял и способствовал формированию гражданской нации. Улицы в городах называют именами тех людей, о которых мы ничего не знаем, которые не имеют ничего общего с нашей историей и нашей реальностью. Нам пытаются привить русофобию, неуважение дуг к другу, заставить поверить, что у нас нет ни языка, ни прошлого, ни будущего. Это делается не просто так. Эти механизмы нужно пересмотреть. Нам нужна новая декларация о независимости, нового объединенного государства. Нужны новые атрибуты соответствующего государства. Да, подобные идеи, особенно на правом фланге, могут вызвать такую истерику, которую там не делали с 1989 г.

Конечно, для начала должны быть условия для реального объединения, и с 2018 г. эти условия настанут. Этот процесс будет долгим. Мы, 3,5 млн. людей, не можем оставаться заложниками бизнес-интересов нескольких людей. Молдова не является независимым государством, т.к. нам диктуют, какие законы принимать, какие флаги вывешивать, какое телевидение смотреть. Нам нужно заново переписать законы, учитывая реалии, в которых мы живем, и в которых мы хотим жить дальше, - полагает политический аналитик.

Эта мысль не прошла мимо пользователей соцсети. Александр Володин считает, что заявления о том, что страна нуждается в новой символике, флаге и гимне, нужны для властей, чтобы народ думал не о своем голодном желудке, а об атрибутике власти.

«Скоро в стране народа не останется, а пришлые африканцы захотят свою символику. Ни президент, ни политологи, ни парламентарии и прочие, никто почти не говорит об экономике, о привлечении капитала в страну (заметьте, не денежных грантов и кредитов, а вложений западного и восточного бизнеса), о создании рабочих мест, о подготовке кадров. Умирают необходимые профессии и специальности. Попробуйте найти сегодня толкового электромеханика моложе 60 лет. О чем Вы говорите, Валерий? Как и путь женщины к мужчине, так и путь политика к народу лежит через его желудок. Хватит болтать о флагах и гимнах и без толку будоражить людей», - пишет Александр.

Юрий Трифан согласился с ним, что флаг, гимн и герб — это не первоочередные задачи. «Но нашу экономику поставили на колени, и нам не подняться без единого государства и без сильного крепкого государственного строя, который, в свою очередь, невозможен без объединения нации и граждан этой страны. Президент начал с правильного угла, но вся эта правофланговая дрянь работает явно на чьи-то внешние интересы. Короче говоря, не будет государства - не будет экономики», - написал он в соцсети.

Мнение геральдиста

Поддерживает идею замены государственной символики и атрибутики и геральдист Андрей Нестерюк. Он напомнил, что молдавское государство на среднеевропейской карте появилось 658 лет назад, в 1359 г. С 1832 г. у Молдовы, впервые (закрепленный органическими статутами) появился признанный красно-синий флаг с головой тура со звездой между рогами, розой и полумесяцем по бокам, который просуществовал до объединения с Цара Ромыняскэ в 1859 г.

- Любая нация имеет свое символическое пространство, в котором действуют свои национальные исторические символы, вызывающие гордость за страну, напоминающие нации о её древней истории и её общности. Если это пространство оккупируют символы другой нации, страна и народ рискуют погибнуть и развалиться. Республика Молдова - суверенное и независимое молдавское государство, а не чья-то захолустная, дальняя провинция. И молдаване являются государствообразующей национальностью (на базе молдавских этнических символов идентичности молдаване, молдавский язык, молдавская культура, молдавская история). Поэтому должен быть восстановлен традиционный молдавский государственный символ - исторический герб Молдовы - голова тура со звездой между рогами, розой и полумесяцем по бокам, который также был виден на исторических молдавских стягах, пришедший к нам из глубины веков, отражая тем самым исторические истоки, традиции и континуитет (преемственность) Государства Молдова, молдавского народа. Надеюсь и верю, что придет тот день, когда молдавский исторический герб (голова тура) - символ независимого молдавского государства избавится от дополнительного символа другого государства, указывающего нам на провинциальность 1918–1944 гг. Только после этого композиция возрождённого герба Молдовы приведёт нас к складыванию флага Молдовы. И над нашей Молдовой будет развиваться молдавский флаг с головой тура! - пишет геральдист.

Из истории вопроса

В международном историческом журнале «Русин» в 2016 г. вышла статья депутата парламента в 1990–1994 и 1994–1998 гг., лидера движения «Единство» Петра Шорникова «Как была принята государственная символика Республики Молдова». В ней он раскрыл подробности политической борьбы, когда принимали флаг, гимн и герб Молдовы. Автор статьи утверждает: «Используемая ныне государственная символика навязана политическими формированиями, ориентированными на интересы официального Бухареста, в отсутствии у депутатов молдавского парламента гарантий личной безопасности, с применением угроз и обмана. Она не соответствует историческим традициям Молдавии и подлежит исправлению».

Автор статьи вспоминает апрель 1990 г., когда молдавское общество раскололось по национально-языковому вопросу. В парламент входили несколько фракций. Фракция «Вяца сатулуй» («Сельская жизнь») состояла из молдаван – сторонников сохранения молдавской национально-культурной идентичности. Ее представляли большей частью председатели колхозов, а фракции «фронтистов» (членов Народного фронта Молдовы) и «демократов» состояли преимущественно из представителей молдавской гуманитарной и «творческой» интеллигенции.

На пленарном заседании парламента Шорников разъяснял, что войско Стефана Великого воевало под красным знаменем с золотым кантом, а расцветку флагов Дунайских княжеств определил в 1830–1831 гг. их правитель, русский генерал П.Д. Киселёв: сине-желтый – для Валахии и красно-синий – для Молдавского княжества, расположенного между рекой Прут и Карпатами. Турецкий султан, сюзерен княжеств, добавил на флаг Валахии красную полосу. Так получился триколор, унаследованный в 1859 г. объединенным государством Валахии и Молдавии, будущей Румынией. Пытался тогда кандидат исторических наук убедить, что сине-желто-красный триколор является также флагом Андорры и Республики Чад, и Молдове следует принять флаг Штефана. Но большинство гуманитариев-молдаван и представителей номенклатуры проявило политический конформизм, а «болотные» депутаты, особенно хозяйственники, отказывались понимать значимость государственных символов.

Герб

Петр Шорников в своей статье рассказал о том, как появился герб:

«12 мая 1990 г. была создана парламентская комиссия по подготовке проекта герба ССР Молдова. Был объявлен конкурс, и поступило более сотни эскизов (рис. 1). Варианты, отобранные комиссией, были отправлены в Бухарест, на экспертизу государственной комиссии по геральдике Румынии.

Румыны одобрили вариант, предложенный художником-унионистом Георге Врабие, «подправленный» румынской гражданкой Марией Догару. На его эскизе герба, как и на гербе Румынии, был изображен орел, держащий в клюве крест. На груди орла, как медаль, висит герб Молдавского княжества – щит с головой тура. Клюв орла повернут на запад. Проект по существу повторял герб Кишинева 1920–1930-х гг., пожалованный городу королем Румынии Фердинандом I. Комиссия, руководимая председателем Верховного Совета ССР Молдова Мирчей Снегуром, в результате конкурса выбрала вариант, подготовленный группой художника Андрея Мудри, – молдавский средневековой герб в обрамлении дубовых ветвей, увенчанный короной из шести колосьев с крестом…

2 ноября 1990 г. проекты нового герба Молдавии рассмотрел Президиум Верховного Совета ССРМ во главе с тем же Снегуром и утвердил вариант группы Мудри. Однако в тот день произошли столкновения полиции с населением в Дубоссарах, три человека были убиты, а 16 получили огнестрельные ранения. 3 ноября, когда вопрос о государственном гербе был внесен на рассмотрение парламента, главным оказался другой вопрос – о смещении премьер-министра Мирчи Друка, повинного в пролитии крови.Румынизаторы приняли меры противодействия. Контролируя учреждения образования, они с утра подтянули к зданию Верховного Совета несколько сот студентов, служивших прикрытием для 90 боевиков из сформированного Друком батальона «Тирас-Тигина». Их, одетых в одинаковые голубые джинсовые костюмы, было хорошо видно в толпе со всех этажей здания парламента. Манифестанты в голубом угрожали разделаться с депутатами. Активисты НФМ внесли через черный ход вариант герба, выполненный Врабие и трижды отклоненный комиссией под председательством Снегура. Председатель Верховного Совета не возразил против этого глумления над регламентом законодательного органа.

В итоге государственная безответственность номенклатуры, гражданский инфантилизм большинства аграриев, трусость и безразличие парламентского «болота» позволили противникам существующей государственности выиграть борьбу по вопросу о гербе. Но заслуживают ли признания результаты голосования, проведенного с нарушениями регламента парламента, в обстановке угроз и обмана? Время от времени общественность республики обсуждает вопрос о необходимости «очистить» герб Молдовы от румынской символики. В 2007 г. президент Владимир Воронин публично признал, что государственный герб был утвержден обманным путем. Однако вопрос о гербе остается не решенным».

Доктор исторический наук вспоминал, что был удивлен позицией Петра Лучинского, который, хотя и был членом Коммунистической партии Советского Союза, проголосовал за герб Георге Врабие. Депутаты были удивлены поведением не только Лучинского. Не поддержали одобренный при их участии проект группы Мудри и председатель Верховного Совета М.И. Снегур и член комиссии по подготовке проекта герба А.К. Мошану. Кто и как заставил их изменить свое мнение? Ответа на эти вопросы у нас еще нет. За проект герба г-на Врабие проголосовали 243 депутата, 2 – против, 11 – воздержались. Непонятно и откуда взялись эти цифры, т.к. лидеры аграриев и «независимых», как и почти все участники фракций, в зале пленарных заседаний отсутствовали. В зале присутствовало немногим более половины зарегистрированных накануне заседания депутатов.

Гимн

Петр Шорников пишет:

«После «путча» ГКЧП, 27 августа 1991 г., на пике политической смуты унионисты навязали республике в качестве «временного» гимна румынскую националистическую песню «Дештяптэ-те, ромыне!» («Проснись, румын»). Вопрос о его замене пришлось решать уже Парламенту XIII созыва. Лидер Социалистической партии Молдовы Валерий Сеник в июне 1994 г. предложил приемлемый вариант для парламентского большинства: пусть новым гимном станет стихотворение молдавского поэта начала ХХ в. Алексея Матеевича «Наш язык», положенное на музыку молдавского композитора Александру Кристи. Стихотворение, по его словам, можно признать гимном только на время, но это нужно сделать – иначе аграрии не решатся отменить «Дештяптэ-те, ромыне!».

Молдавский язык, возразил я, является родным только для двух третей населения – как быть с остальными? И потом гимн должен воспевать не только язык титульной нации, но и другие ценности граждан нашей республики. Главное сейчас, полагал Сеник, – избавить народ от необходимости выслушивать по утрам песню румынских националистов, а против стихов Матеевича не станут голосовать даже «правые» аграрии. Он был прав. После дискуссий, 7 июля 1994 г. парламент отменил исполнение навязанного унионистами временного гимна. Новым гимном стала песня на слова Алексея Матеевича.

Недостатки этого гимна очевидны, отмечает Шорников. Но заслуживающих рассмотрения иных предложений по вопросу о гимне еще не опубликовано. Государственная символика Республики Молдова, принятая в годы системного кризиса, подлежит исправлению. Молдавии нужен новый гимн. Что касается флага, то идеолог молдавизма историк Владислав Гросул еще в 1997 г. предложил во имя воссоединения страны заменить на флаге Молдовы желтую полосу на зеленую, заимствованную из флага Приднестровья. Сине-красный флаг Молдавского княжества 1831–1859 гг. используют общественные формирования сторонников молдавской национальной идентичности. Но государственным флагом Молдавии следует признать флаг Стефана Великого, правителя независимой Молдавии, – красный с золотым кантом, а гербом – проект Андрея Мудри».

Историческое событие

Переосмысление символики имеет очень большое значение, - считает политолог, пожалевший остаться неизвестным. В беседе с noi.md он отметил, что такие заявления должны быть сказаны осторожно и своевременно.

- Символика олицетворяет какой-то исторический период, важное событие, - говорит эксперт. - Нашу символику заменили в 1990-е годы, исходя из того исторического момента. Сложились ли сейчас обстоятельства? Я считаю, что нет. Хотя смена символики – дело нужное. Она олицетворяет настроение, чаяние, стремление, ментальность села, города или целого народа. Если заговорили о ее замене, нужно понять, для чего это нужно. Возникает много вопросов. В жизни сначала происходят изменения, происходит смена формы государственного устройства и только тогда имеет смысл приступать к изменению символики. У нас ничего не происходит. В этих условиях к этому никто не отнесется серьезно.

Если произойдет объединение с Приднестровьем, или будет понятно, что процесс пошел, тогда об этом можно будет говорить, как о части политического процесса. В ходе переговоров можно уже говорить о том, какими будут флаг и гимн, чтобы все население Молдовы, включая Приднестровье, относилось к государственным символам с уважением. Тогда это важно. Это - часть большое процесса. Но нужно отличать кухонную политику от государственной. К сожалению, сегодня не приходится говорить о каком-то объединении. Боюсь, что и в 2018 г. тоже не придется. Этого не произойдет по желанию двух-трех политиков. Хотя обстоятельства время от времени возникают. Так было в 2002 и 2003 гг., потом в 2008 г., в конце 2016 г, когда избрали в Молдове президента, в Приднестровье был избран новый лидер. По крайне мере, было ощущение, что что-то сдвинется. Но буквально через пару месяцев всё встало на свои места. Момент упущен. То есть ожидания не были оправданы, и мы вновь вернулись в привычную колею взаимных заявлений и оскорблений. Как только начинают делать какие-то шаги по сближению, сразу идёт противодействие», - отметил эксперт.

Однако, несмотря на то, что значимых изменений не происходит, которые бы послужили причиной для изменения государственной символики, необходимо признать, что существующие флаг и герб были приняты с нарушением законодательства, под давлением. Они не отражают нашу государственность. Это следует исправить, если мы считаем Молдову независимым государством.