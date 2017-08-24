Воронин о Соглашении об ассоциации с ЕС

Председатель Партии коммунистов, экс-президент Молдовы Владимир Воронин считает, что власти РМ поспешили с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС, которое "нужно было подписывать не раньше, чем через 20 лет".

Как сообщили в ПКРМ, об этом он заявил в среду на встрече с главой Делегации ЕС в РМ Пирккой Тапиола, завершающим дипломатическую миссию в республике.

Воронин напомнил, что ПКРМ "еще в 2002 г. избрала путь европейской модернизации, но не для того, чтобы кому-то понравиться, а во имя развития страны".

"А нынешняя власть отказалась от преференций, достигнутых коммунистами с приобретением права на ассиметричную торговлю со странами Евросоюза, преследуя цели политического характера, но никак не внутреннего развития РМ. К тому же, она не только не реализует огромный потенциал, оставленный коммунистами, но и отказалось от него", – посетовал экс-президент.

По его словам, европейский дипломат покидает Молдову в сложное, тревожное время.

"Страной руководят непрофессионалы, знающие лишь, как воровать и коррумпировать. Ради сохранения власти и ухода от ответственности за кражу миллиарда и других преступлений, они готовы на все. Именно ради достижения этой цели они пошли наперекор рекомендациям Венецианской комиссии и изменили избирательную систему. При этом власть каждый раз подбрасывает новые темы, чтобы разделить молдавское общество и увести от главной проблемы – захвата государства", – считает Воронин. Согласно сообщению, Пиркка Тапиола выразил слова благодарности Воронину за сотрудничество в течение всех 12 лет их знакомства.