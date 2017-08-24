Отношение румын к молдаванам в 1941 – 1944 гг. (Фото)

B 1941-1944 гг. румынская армия принимала участие во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии и представляла собой крупнейший союзный контингент из числа стран-сателлитов Германии (267.727 человек).

На оккупированных Румынией территориях Молдавии, Приднестровья и Украины в период с 1941 по 1944 гг. были учреждены Буковинское губернаторство, Бессарабское губернаторство и Транснистрия. Столицей Буковинского губернаторства стали Черновцы, Бессарабского — Кишинёв, а Транснистрии — сначала Тирасполь, а потом Одесса.

Эти территории были необходимы Антонеску для экономической эксплуатации. На них проводилась активная румынизация местного населения.

Антонеску требовал от местных властей вести себя так, как будто «власть Румынии установилась на этой территории на два миллиона лет», и заявлял, что пора переходить к экспансионистской политике, которая включала в себя эксплуатацию всех видов ресурсов на захваченных территориях. Он говорил: «Не секрет, что я не намерен упускать из рук то, что приобрёл. Транснистрия станет румынской территорией, мы её сделаем румынской и выселим оттуда всех иноплеменных. Во имя осуществления этой цели я готов вынести на своих плечах все тяжести».

В то же время губернатор Транснистрии Г. Алексяну в разговоре с И. Антонеску заявил: «Мы оказались перед фактом, что должны выводить людей на работу насильно. Вывели их насильно, и теперь они начали выходить, ибо мы в этом нуждаемся. Я попросил в одном из своих донесений, чтобы в отношении жандармерии Вы нам разрешили перестроить систему администрирования в Транснистрии. Сегодня мы остро нуждаемся в жандармах и армии, которые бы принуждали людей выходить на работу».

Румынская администрация все местные ресурсы раздавала румынским кооперативам и предпринимателям для эксплуатации. На занятых территориях активно использовался бесплатный труд местного населения. Жителей Бессарабии и Буковины использовали для ремонта и строительства дорог и технических сооружений. Декретом-законом № 521 от 17 августа 1943 года румынская администрация ввела телесные наказания рабочих.

В городах и прочих населённых пунктах, где не занимались сельским хозяйством, была введена карточная система покупки хлеба. В день один человек получал от 150 до 200 г хлеба. В 1942 г. Антонеску издал распоряжение, согласно которому нормы выдачи продовольствия на территории Бессарабии сокращались до минимума (по видимому, таковым служил минимум по калориям, необходимый для физического выживания), при этом урожай собирался под надзором полиции и жандармерии, а сельскохозяйственные продукты, вплоть до отходов производства, передавались в ведение местных румынских инстанций.

Румынская администрация проводила политику румынизации в занятых регионах. Был принят ряд законов, вытеснявших русский, украинский и прочие языки не только из деловой сферы, но и из повседневной жизни. Так, из библиотек в обязательном порядке изымались все книги на русском языке, в том числе написанные на дореформенном русском. С конфискованной литературой поступали по-разному: часть сжигали на местах, часть вывозили в Румынию.

Население оккупированных территорий было поделено на три категории – этнические румыны, национальные меньшинства и евреи, получавшие удостоверения личности разных цветов (румыны – белого, нацменьшинства – желтого, евреи – зеленого); всем представителям румынского государственного аппарата (включая работников в области образования и священников) предписывалось «доказывать населению, что они румыны».

В отношении мирного населения осуществлялась репрессивная политика, затрагивавшая все сферы жизни. Согласно распоряжениям румынской жандармерии подлежали конфискации не только единицы оружия, находившиеся в частном пользовании, но и все радиоприемники частных лиц. Репрессии предусматривались даже за групповое пение на улице. Как признавали сами местные румынские инстанции, в реальности проведение Румынией оккупационных мероприятий контролировали немцы, более того – во избежание нежелания румын воевать на стороне Германии немцы разворачивали так называемые «пункты по перевоспитанию румынских дезертиров», а за наступающими румынскими частями нередко следовали заградительные отряды СС.

Проводилась постепенная румынизация учебных заведений. В первую очередь это касалось Транснистрии, где проживало больше украинцев и русских, чем молдаван. В школы региона были направлены учителя румынского языка, которые прикреплялись к каждому классу. В Кишинёве был введён строгий закон, вообще запрещавший разговаривать на русском языке. Кроме того, администрация требовала употребления румынских эквивалентов славянских имён. Местное население не подчинялось этим законам. По словам губернатора Кишинёва, «использование русского языка вновь становится обычаем». Для сопротивления румынским законам и сохранения самобытной культуры народов Бессарабии интеллигенцией создавались подпольные кружки. Эти общества преследовались полицией, так как проводили популяризацию и пропаганду нерумынских культур Бессарабии и Буковины среди населения.

В годы Второй мировой войны румынская администрация жестоко относилась к населению Бессарабии . Так, судья Шт. Минкэ писал 25 февраля 1942 г. Иону Антонеску: «Жителей Бессарабии избивают и оскорбляют жандармы, являющиеся диктаторами в сёлах». Об этом же говорится и в стенограмме беседы начальника отдела пропаганды румынской военной комендатуры г. Одессы майора А. Енеску с начальником отдела Военно-гражданского кабинета по администрации Бессарабии, Буковины и Транснистрии С. Яманди: «Считаю своим долгом поставить Вас в известность, что жандармы в некоторых молдавских сёлах... относятся плохо к местному населению, избивают мужчин, женщин. Поэтому население очень недовольно. Жителей также оскорбляют, что оставляет очень тягостное впечатление, тем более что они отвыкли от оскорбления при большевиках».

Согласно официальным данным, в 1941-1944 гг. подверглись истязаниям и пыткам около 210 тысяч жителей Молдавии, – десятая часть населения. Люди, пережившие четырехлетнее зверство, вспоминают: «Телесных наказаний не мог избежать ни один мужчина. Избивали и женщин – по любому, даже незначительному поводу, причем с такой же силой, что и мужчин ... От избиений погибли 22.700 человек. А 18.400 жителей... из-за политических обвинений попали под арест уже в первый год оккупации, большинство из них так и не дожили до освобождения... С особой жестокостью уничтожали политически активных крестьян, выбранных в Советы, госслужащих, учителей».

На смерть от нужды и голода были сознательно обречены депортируемые. «Так, для освобождения места румынским колонистам в апреле 1943 г. из сел Рыбницкого района были выселены около 3 тысяч украинцев. С территории Южной Бессарабии депортировали и передали немецким войскам около 1,5 тысяч поляков. Немецким командованием был разработан план по выселению 500 тысяч украинцев с территории Северной Буковины, около 750 тысяч болгар, русских и украинцев из Бессарабии».

Геноциду способствовала политика массового грабежа на оккупированных территориях, включая Бессарабию и Транснистрию. «Уже к середине лета 1941 г. румынские и немецкие войска захватили продовольственные склады. Имеющиеся у крестьян скот и зерно оккупанты реквизировали для потребностей войск, что способствовало началу в Молдавии голодного времени».

Румыния эксплуатировала Бессарабию и Транснистрию для своих экономических нужд. Зерно из этих регионов вывозилось в Румынию, местное население насильно выгонялось войсками и жандармами на бесплатную работу. Какое-то время это обеспечивало страну необходимыми запасами продовольствия, однако к концу войны с потерей Транснистрии, Буковины и Бессарабии сельское хозяйство Румынии первым из всех отраслей экономики оказалось истощённым. Многие крестьяне не могли прокормить себя, поэтому отказывались выходить на работу.

Несмотря на кризис, власти требовали от них неукоснительно выполнять обязанности. Проправительственная газета «Универсул» писала: «Министр земледелия часто призывает крестьян к обработке своих земель, но эти платонические призывы остаются безрезультатными. Мы считаем, что по отношению к упрямым крестьянам нужно применять драконовские меры».

Румынская оккупация нанесла Молдове тяжелейшие раны. Преследованиям подвергались евреи, цыгане и другие национальные меньшинства края. Немало жертв фашистских насилий было среди молдаван. Многие молдаване героически погибли, находясь в рядах Красной Армии. Молдова дала Красной Армии 400 тыс. солдат и офицеров, среди них были командиры полков, дивизий. В румынской армии, куда жителей Бессарабии стали брать после Сталинградской битвы, их было в 10 раз меньше. Причём бессарабцы как советские граждане тысячами сдавались в советский плен.

В то же время напоминаем, что богатую информацию о Молдове в 1941-1944 годы можно найти в разделе «История» проекта moldovenii.md.