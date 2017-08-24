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Общество
В Кишиневе хотят повысить тариф на проезд до 5 леев
24.08.2017

В последние несколько лет, все чаще поднимается вопрос о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте. Буквально несколько дней назад в примэрии был зарегистрирован проект о повышении проезда в троллейбусе до 3 леев, а за проезд в автобусах до 4 леев.

Начальник дирекции транспорта, Олег Поятэ направил письмо в муниципальный совет с просьбой о повышении проезда на автобусе до 4 леев, а после 9 часов вечера до 5 леев. Плата за проезд в троллейбусе увеличится до 3 леев. Основанием в пользу повышения стало то, что тариф не дорожал с 2009 года.  


 
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