Общество В Кишиневе хотят повысить тариф на проезд до 5 леев В последние несколько лет, все чаще поднимается вопрос о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте. Буквально несколько дней назад в примэрии был зарегистрирован проект о повышении проезда в троллейбусе до 3 леев, а за проезд в автобусах до 4 леев. Начальник дирекции транспорта, Олег Поятэ направил письмо в муниципальный совет с просьбой о повышении проезда на автобусе до 4 леев, а после 9 часов вечера до 5 леев. Плата за проезд в троллейбусе увеличится до 3 леев. Основанием в пользу повышения стало то, что тариф не дорожал с 2009 года.

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