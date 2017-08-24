Экс-советники по особым поручениям объясняют «смысл» появления нового доверенного лица Додона

Глава инспектората полиции Бендер Павел Войку на этой неделе стал советником президента Игоря Додона по особым поручениям, однако сфера его деятельности, которая определяется как безопасность и общественный порядок, по мнению наблюдателей, относится к работе президентского советника по обороне Артура Гуменюка. В аппарате президента опровергли эти предположения. Напомним, после паломничества Войку вместе с Додоном на Святую гору Афон в начале августа, Генеральный инспекторат полиции (ГИП) начал служебное расследование в связи с возможными дисциплинарными нарушениями.

Президент быстро отреагировал на сообщение ГИП и встал на защиту полицейского, не исключив, что пригласит Войку в «президентскую команду», став таким образом третьим президентом РМ, после Петра Лучинского и Владимира Воронина, которому потребовался советник по особым поручениям.

Deschide.MD обратилось к предшественникам Войку — Анатолу Цэрану и Сергею Мокану, чтобы выяснить, какие полномочия будут у президентского советника по особым поручениям.

Политический аналитик Анатол Цэрану (советник по особым поручениям президента Кирилла Лучинского). «Я был назначен на должность советника по особым поручениям, ответственным за приднестровское урегулирование. У меня с самого начала была очень четкая миссия. Особые поручения предполагают, что ответственное лицо или выполняет миссию, которая была определена заранее, или будет выполнять определенные вопросы, которые будут появляться по распоряжению президента. Если с самого начала область деятельности нового советника не была очерчена, это означает, что он будет как пожарный, который будет выполнять или будет вынужден заниматься проектами, которые появятся по ходу дела. Обычно особые поручения предполагают какой-то вопрос, который требует усилий в долгосрочной перспективе, а если область ответственности отсутствует, тогда появляются подозрения, что президент нанял на публичную должность угодного человека — покровительствует этому человеку, в нем нет государственной необходимости».

Лидер движения «Антимафия» Сергей Мокану (советник по особым поручениям президента Владимира Воронина). «Советник по особым поручениям потому и зовется «по особым делам» — он отвечает за те вопросы, которые ему вверяет президент. Я, например, занимался отношениями с Румынией и политикой добрососедства. У меня была очень четкая миссия: отношения с Румынией. Думаю, что я справился с задачей. Позднее президент Воронин назначил другого советника, который занимался чем-то совершенно иным. Валериу Балабан занимался американской программой "Вызов тысячелетия". Так, советник по особым поручениям занимается тем, что ему вверил президент, что, по мнению главы государства, находится вне компетенции других советников, чья деятельность четко определена, например, советников по экономике, внутренней политике и т.д.».

Павел Войку работает в правоохранительных органах 22 года. Начиная с 1995 года он работал на различных должностях в инспекторате полиции Унгень, Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, а также в Наццентре по борьбе с коррупцией. Он занимал должность комиссара в Районном комиссариате полиции в Кэлэрашь, Чимишлии. Войку также возглавлял инспекторат полиции столичного сектора Буюкань, а с февраля 2016 года по настоящее время является главой инспектората полиции в Бендерах. По словам представителей аппарата президента, деятельность Войку в качестве советника будет основываться на опыте работы в правоохранительных органах.

«Учитывая огромный опыт в правоохранительных органах, Павел Войку будет отвечать за общественный порядок и безопасность. Это его основные сфера деятельности», — сказал Deschide.MD доверенное лицо президента Ион Чебан.

На вопрос о том, есть ли какая-то разница между обязанностями советника по особым поручениям и советника в области обороны и нацбезопасности, Чебан ответил утвердительно, но не стал сообщать детали.

Павел Войку стал известен после того, как в начале августа Игорь Додон с рядом своих соратников из Партии социалистов посвятил Святую гору Афон. Президента сопровождали депутаты ПСРМ Григорий Новак, Корнелиу Фуркулицэ, Петру Кордуняну, а также глава ИП Бендер Павел Войку.

Позднее руководство Генерального инспектората полиции сообщило, что начало служебное расследование в связи с поведением Войку, который мог совершить дисциплинарное нарушение. Игорь Додон раскритиковал действия ГИП.

«Куда катится Молдова. Когда высокопоставленные чиновники ходят по центру Кишинева с флагами Румынии — это нормально. А когда один из сотрудников МВД ходит в футболке с надписью Iubesc Moldova, которая не является политической кампанией, то его надо наказать. Что надо было написать? «Люблю Румынию»? Или «Люблю Демократическую партию»? Я уже много лет знаю господина Войку. Он один из профессионалов в МВД. Я не исключаю, что приглашу его в президентскую команду, которой нужны новые люди», — написал на прошлой неделе глава страны.

Своими заявлениями Игорь Додон, кажется, подтверждает, что причиной назначения Павла Войку стал, по сути, конфликт последнего с Министерством внутренних дел и ГИП. Или, как заметил Анатол Цэрану, «Президент нанял на службу угодного человека»...