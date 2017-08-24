ГП «Молдавская железная дорога» на грани банкротства

Предприятие «Молдавская железная дорога» (CFM) находится на грани банкротства. Служба перевозки пассажиров накопила долги в размере 700 млн леев.

По данным министерства экономики и инфраструктуры, в последние годы пассажиропоток снизился на 60 процентов. В то же время за последние три года за счёт грузовых перевозок было аккумулировано только 200 млн леев, передает mybusiness.md со ссылкой на publika.md.

«В 2014 году убытки составили 260 миллионов, в 2015 - 250 миллионов леев, и были закрыты некоторые маршруты, в 2016 году было зарегистрировано 150-160 млн леев убытков», - говорит начальник службы железнодорожного транспорта Валентин Тонкоглаз. Убытки связаны с тем, что большинство из тех, кто выбирает железнодорожный транспорт, являются работниками CFM или людьми, у которых есть бесплатные проездные.

«Сегодня на поезд Кишинев - Унгены было продано 22 билета. Плюс на линии добавится 20-30 пассажиров. Из 260 мест, которые есть в настоящее время», - сообщил начальник Кишинёвского ж/д вокзала Михай Русой. Несмотря на то, что билеты на поезд в два раза дешевле, подавляющее большинство людей выбирают поездки на маршрутных микроавтобусах.

Билет на микроавтобус, идущий по маршруту Кишинев-Унгены, стоит 52 лея, а в поезде цена колеблется от 27 до 49 леев. Государственное предприятие «Молдавская железная дорога» располагает шестью составами для пассажирских перевозок, которые курсируют по пяти национальным линиям.