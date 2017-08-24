Майя Санду: "В Молдове коррумпированное правительство, ненавидимое гражданами"

"Геополитическая турбулентность начала нынешнего века показала, что Молдова может стать настоящим и функционирующим государством только в рамках Евросоюза, а попытки быть и пророссийскими, и прозападными не приносят ничего, кроме бедствий", - считает председатель Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду.

Как передает "ИНФОТАГ", она сказала на конференции в Вильнюсе, что вместо того, чтобы определить четкое направление развития РМ и объединить внутренние силы, большинство правительств РМ эксплуатировало геополитическую ситуацию в регионе в пользу собственной узкой политической повестки, играя на страхах и ностальгии граждан Молдовы.

"Молдова всегда пыталась играть на два лагеря, используя разногласия между Западом и Россией. В конце концов, страна пострадала от последствий этой безответственной политики", - считает политик.

По ее словам, "сегодня в Молдове - коррумпированное правительство, ненавидимое гражданами".

"Качество молдавских институтов - самое низкое в регионе, поскольку они контролируются некоторыми индивидами в их собственных целях. Эти индивиды не соблюдают никаких правил, меняют их по своему желанию посредством коррумпированного парламентского большинства, в котором большинство депутатов куплено олигархами", - подчеркнула Санду.

Она отметила, что на прошедших в конце 2016 г. выборах президента нынешнее правительство и власти не попытались объединить проевропейские силы, а фактически поддержали пророссийского кандидата - нынешнего президента Игоря Додона.

"Вместе эти политические силы сеют ненависть в обществе, тянут страну в два разных лагеря. Правительство утверждает, что хочет видеть Молдову в ЕС, но это вранье. Оно не хочет, чтобы в стране было верховенство закона, независимые судьи и прокуроры, а также подлинное разделение властей и соблюдение прав человека. Чего они на самом деле хотят, так это превращения Молдовы в серую и буферную зону между Западом и Россией", - считает Санду.