Красносельский: Молдавия начала силовую агрессию против Приднестровья

Президент Приднестровья Вадим Красносельский уверен в том, что вывод российского миротворческого контингента из региона, на котором настаивает Молдавия, приведет к применению силы со стороны Кишинева в отношении республики.

Так официальный Тирасполь отреагировал на позицию Кишинева, озвученную через постоянного представителя при ООН, обратившегося накануне к организации с просьбой включить вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья в повестку очередной сессии Генеральной Ассамблеи.

«Мир на нашей земле обеспечивают миротворческие силы, прежде всего — Российской Федерации. И если убрать миротворцев, будет война», — заявил Красносельский.

Приднестровский лидер уточнил, что в Молдавии не разделяют миротворцев с Оперативной группой российских войск (ОГРВ), потому, когда говорят о полном выводе войск РФ, то имеют в виду и миротворческие силы (МС).

По решению молдавского Конституционного суда, нахождение российских военных в регионе признанно незаконным, соответственно «оккупационным». «Значит, можно применить военную силу. Тирасполь выступает за сохранение миротворцев. Эта тема для нас необсуждаемая. Без мнения приднестровского народа такие решения принимать нельзя. Без миротворцев здесь будет война», — подчеркнул президент.

«Нынешнее обращение Молдавии к ООН можно считать началом силовых действий против Приднестровья. Мы рассчитываем на Россию, 220 тысяч граждан которой живут в Приднестровье, на позицию, которую Россия может высказать в ООН, и в целом на ее защиту», — резюмировал Вадим Красносельский.

Как уже сообщало EADaily, постоянный представитель Молдавии при ООН Виктор Морару обратился в Генеральную Ассамблею с просьбой включить вопрос «О полном выводе российских военных из Приднестровья» в повестку дня предстоящей 72-й сессии организации. «Присутствие российских военных на территории нашей страны является угрозой в адрес безопасности и мира на международном уровне», — заявил дипломат.

Президент Молдавии Игорь Додон осудил позицию правительства, назвав озвученное обращение «пусканием пыли в глаза западным кураторам и кукловодам». «Надо отдельно рассматривать миротворческую операцию, которая по опыту последних 25 лет является успешной и должна быть продолжена, и нахождение военной базы, вывод которой возможен при политическом решении конфликта. Все это хорошо понимают. Мы считаем, что это пустой пиар-ход», — заявил Додон.