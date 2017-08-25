Около 50 тысяч человек в центре Кишинева хором спели «Смуглянку». Президент вручил ордена Республики участникам Ясско-Кишиневской операции

24 августа на площади Великого национального собрания под патронатом президента РМ Игоря Додона прошел концерт «Освобождение», посвященный Дню освобождения Молдовы от фашизма.

Отметить эту великую дату в центре столицы собрались около 50 тысяч человек. Впервые вся площадь вместе с Архиерейским хором монастыря Курки под аккомпанемент Национального президентского оркестра спела символичную песню «Смуглянка».

Впервые за последние 10 лет мероприятия в честь освобождения Молдовы проходят под эгидой президента. Гостей праздника порадовало выступление российского певца Григория Лепса, который прибыл в Кишинев по приглашению Игоря Додона.

В рамках концерта Игорь Додон вручил ордена Республики участникам Ясско-Кишиневской операции. Высшие государственные награды получили:

— Гавлинский Тимофей Иосифович — гвардии полковник, в годы Великой Отечественной войны — артиллерист 89-го гвардейского артиллерийского полка. Прошел путь от Оргеева до Будапешта. Освобождал Молдавию, Румынию, Болгарию, Венгрию, кавалер двух медалей «За отвагу» и ордена Красной Звезды. Контужен во время боёв на Дунае.

— Бельская Лидия Алексеевна — майор медицинской службы, хирург военно-полевого госпиталя. Спасала жизни солдат и офицеров в ходе боёв на Калининском фронте, на Курской дуге, во время освобождения Украины, Молдавии и Польши. Дошла до Берлина. Вдова Героя Советского Союза, освободителя Кишинева Алексея Ильича Бельского.

Также указом президента были награждены, но по состоянию здоровья не смогли принять участие в мероприятии:

— Левин Александр Дмитриевич — майор, в годы войны — старший лейтенант. Командиром взвода принимал участие в боях под Сталинградом, где был ранен. Принимал участие в освобождении Молдавии, Румынии и Австрии.

— Александров Николай Филиппович — старший лейтенант, командир автомобильной роты, участник освобождения Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и Венгрии. С боями прошел от Николаева до Будапешта. Тяжело контужен у озера Балатон.

Ранее, в рамках концерта, посвященному Дню Победы, Игорь Додон наградил 15 ветеранов ВОВ. Они также получили из рук президента ордена Республики.