Ренато Усатый: "Рост напряженности вокруг Приднестровья выгоден прежде всего координатору правящей коалиции и председателю ДПМ Владу Плахотнюку"

Намерение правительства Молдовы включить в повестку дня Генассамблеи ООН тему вывода российских войск из Приднестровья - заведомо бесперспективное действие, преследующее цель обострения обстановки вокруг региона, - считает председатель "Нашей партии", примар Бэлць Ренато Усатый.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он написал в facebook, что запрос направлен в Генассамблею, потому что ее резолюция, в отличие от резолюций Совета безопасности ООН, не требует консенсуса (то есть российская делегация не может наложить вето на такой документ).

По мнению политика, рост напряженности вокруг Приднестровья, выгоден прежде всего координатору правящей коалиции и председателю ДПМ Владу Плахотнюку.

"Продолжается искусственное нагнетание обстановки вокруг Приднестровья. Цель - показать коллективному западу, на чьей стороне в конфликте между США и Россией находится мафиозный клан, который контролирует территорию между Прутом и Днестром. Понятно, что даже если резолюцию включат в повестку дня и примут, Приднестровье не покинет ни один военный, если не будет гарантий исключения силового решения замороженного конфликта. С Плахотнюком о таких гарантиях никто даже говорить не станет - этому человеку не верят ни на западе, ни на востоке. Пока в Молдове действует нынешний режим, мирное объединение страны невозможно в принципе", - считает Усатый, скрывающийся от молдавского правосудия в Москве.