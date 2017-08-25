Независимость, отмеченная приднестровским конфликтом и эмбарго, взгляд IPN

Вооружённый конфликт на Днестре, за которым последовала вялотекущая фаза конфликта, а также ограничения, в разное время налагаемые на молдавские товары на российском рынке, наложили сильный отпечаток на молдо-российские отношения в период независимости Республики Молдова. Агентство IPN отобрало наиболее важные события и явления, повлиявшие на отношения с этим некогда стратегическим партнёром Республики Молдова, включив их в возможный список Символов Независимости.

Вооружённый конфликт на Днестре, начавшийся 2 марта 1992 года, был военным конфликтом между Молдовой и сепаратистским режимом, который утвердился в самопровозглашённой „Приднестровской Молдавской Республике” и пользовался прямой поддержкой российских военных, дислоцированных на левом берегу Днестра, а также российских наёмников, среди которых был и нынешний вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин, одновременно являющийся специальным представителем президента России Владимира Путина по приднестровскому региону. Борьба велась за контроль над районами Каменка, Дубэсарь, Григориополь, Рыбница, Слобозия и городом Тирасполь, расположенными в левобережьи Днестра, а также за город Тигина, расположенный на его правом берегу.

Политический конфликт начался в 1990 году, после провозглашения независимости так называемой „Приднестровской Молдавской Республики”, его вялотекущая фаза продолжается до сих пор. Формальными причинами приднестровского конфликта стали принятие законодательства о придании румынскому языку статуса государственного языка, которым до того на всей территории СССР обладал русский язык, а также опасения по поводу возможного объединения Республики Молдова с Румынией. По сути, на этой территории столкнулись два видения пути дальнейшего развития Республики Молдова и её общества после распада Советского Союза. Бои на Днестре унесли жизни нескольких сотен человек с обеих сторон.

Документ о прекращении огня, официально названный „Соглашение о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова”, был подписан 21 июля 1992 года в Москве президентом Российской Федерации Борисом Ельциным и президентом Республики Молдова Мирчей Снегуром, в присутствии приднестровских лидеров, которые все являлись российскими гражданами. Соглашение предусматривало немедленное прекращение огня, создание „зоны безопасности”, учреждение миротворческих сил, состоящих из военнослужащих, представляющих Россию, Молдову и сепаратистский регион. Приступила к работе трёхсторонняя Объединённая контрольная комиссия, следящая за соблюдением Соглашения. После его подписания 12% территории Республики Молдова фактически остались под контролем тираспольского режима, а конфликт превратился в один из замороженных конфликтов на территории бывшего СССР. Впоследствии для его разрешения был создан многосторонний переговорный механизм в формате, получившем название „5+2”. В качестве посредников и наблюдателей в нём участвуют Российская Федерация, Украина, ОБСЕ, США и ЕС, а также представители Кишинёва и Тирасполя, имеющие статус „сторон”.

22 ноября 1999 года Стамбульский саммит ОБСЕ обязал Российскую Федерацию, правопреемника Советского Союза, вывести свои вооружённые силы и вооружения, находящиеся в приднестровском регионе Республики Молдова ещё со времён СССР, до 1 января 2003 года. В Декларации Саммита говорилось, что государства-участники „приветствуют обязательство Российской Федерации завершить вывод российских войск с территории Республики Молдова до конца 2002 года”. Россия вывела из Приднестровья 58 железнодорожных составов с техникой и боеприпасами, но позже заняла позицию, согласно которой процесс вывода будет завершён только после политического урегулирования приднестровского конфликта.

В июле 2017 года парламент Молдовы принял Решение, призывающее Российскую Федерацию вывести свои войска и боеприпасы, размещённые на территории Молдовы без согласия последней. Решение стало первым официальным документом такого рода за весь период независимости страны. В августе 2017 года молдавские власти официально призвали Организацию Объединённых Наций включить вопрос о выводе иностранных войск с территории страны в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в начале следующего месяца.

Отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией были отмечены в разные годы и бесчисленными эмбарго на молдавскую продукцию, используемыми как инструмент в двусторонних отношениях начиная с 2005 года, когда коммунистические власти страны сменили геополитический выбор Молдовы с восточного направления на западное, значительно сблизившись со структурами Евросоюза.

Наиболее масштабно этот инструмент был применён с сентября 2013 года, когда уже вырисовывалась реальная перспектива подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Ограничения по большей части действуют и сегодня, они затрагивают стратегические экспортные продукты: вина, фрукты, овощи, консервы и т.д. После бесчисленных ограничений, введённых Российской Федерацией, начиная с 2005 года и до сих пор, молдавские компании переориентировались на рынок ЕС, и в настоящее время доля экспорта на европейский рынок составляет 63%.