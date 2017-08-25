Республика Молдова – шаги к Независимости, взгляд IPN

Начало независимости Республики Молдова было положено 26 лет назад, 27 августа 1991 года. Движущей силой радикальной смены статуса бывшей МССР было Движение национального освобождения Молдовы, которое к тому моменту добилось ряда важных побед. Агентство IPN подготовило подборку основных событий и явлений, определивших судьбу нынешнего государства Республика Молдова, и включило их в возможный список Символов Независимости.

Великое национальное собрание от 27 августа 1991 года стало финальной точкой движения сопротивления против Московского путча, которое мобилизовало подавляющее большинство населения в защиту демократии и национальных ценностей. На площади Великого национального собрания собрались свыше 700 тысяч человек, из 4,5 миллиона жителей республики, продиктовавших свою волю в виде независимости от бывшей советской метрополии, а собравшийся на заседание парламент, фактически, лишь выполнил принятое Собранием решение.

Независимость была провозглашена посредством Декларации, которую подписали 278 депутатов из 280 присутствоваших в зале. Оригинал документа был уничтожен во время митингов протеста 7 апреля 2009 года, но идентичный документ был воссоздан в 2010 году. Тогда же, 27 августа 1991 года, парламент принял решение о том, что гимном Молдовы станет „Desteaptă-te, române!”. Он действовал до 1994 года, когда был утверждён новый гимн – „Limba noastră”, а в Конституцию было введено наименование „молдавский язык”. Первым государством, признавшим независимость Молдовы, стала Румыния.

„На основе права народов на самоопределение, от имени всего населения Республики Молдова и перед всем миром, торжественно провозглашается: Республика Молдова – суверенное, независимое и демократическое государство, могущее свободно, без вмешательства извне определять своё настоящее и будущее в соответствии с идеалами и святыми устремлениями народа в историческом и этническом пространстве его национального становления”, - говорится в Декларации независимости.

На первых президентских выборах, состоявшихся 8 декабря 1991 года, единственным выдвинутым кандидатом оказался Мирча Снегур, который и был избран уверенным большинством голосов. В 1997 году главой государства стал Петру Лучинский, после того, как во втором туре президентских выборов 1 декабря 1996 года он опередил Мирчу Снегура, набрав 54,02% голосов. В период с 1991 по 2000 год глава государства избирался на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, при тайном и свободном голосовании, на четырёхлетний срок. С 2000 года парламент изменил процедуру избрания президента Республики Молдова, было принято решение о том, что глава государства будет избираться законодательным органом. Согласно решению Конституционного суда от 4 марта 2016 года, президента вновь стали избирать на основе прямого волеизъявления граждан. В 2001 году президентом Республики Молдова был избран Владимир Воронин, занимавший этот пост в течение двух сроков, до 2009 года.

После митингов протеста, прошедших 7 апреля 2009 года, Владимир Воронин распустил парламент, и Молдова на два года осталась без избранного президента, из-за отсутствия в парламенте количества голосов, необходимого для его избрания. В течение этого периода обязанности главы государства временно исполняли председатель Либеральной партии Михай Гимпу, тогдашний председатель Либерально-демократической партии Молдовы Влад Филат и занимавший в то время пост председателя Демократической партии Мариан Лупу. В марте 2012 года президентом был избран Николае Тимофти, занимавший на тот момент пост председателя Высшего совета магистратуры. После возвращения к всенародным выборам президента, 13 декабря 2016 года, главой государства стал Игорь Додон, набравший в борьбе со своей соперницей Майей Санду свыше 52% голосов избирателей.

Принятая парламентом 29 июля 1994 года, Конституция Республики Молдова является основным политико-правовым инструментом, который закрепил разрыв с тоталитарным режимом и дал стране новый конституционный порядок, закрепляющий приобщение страны к ценностям цивилизованного мира, основанным на уважении и поощрении гражданских прав и свобод, на политическом плюрализме и рыночной экономике, верховенстве закона, правосудии и социальной солидарности, на равенстве и социальной справедливости. Документ вступил в силу 27 августа 1994 года.

Конституция Республики Молдова состоит из семи разделов, каждый из которых разделён на части и главы. В преамбуле Конституции подчёркнуты вековые чаяния народа жить в суверенной стране, стремление к удовлетворению интересов граждан, непрерывная государственность молдавского народа в историческом и этническом пространстве его национального становления. Согласно Конституции, Республика Молдова является суверенным и независимым, единым и неделимым государством. По форме государственного правления страна является республикой.

Государственным гимном Республики Молдова является песня „Limba noastră” на стихи Алексея Матеевича и музыку Александру Кристи в аранжировке Валентина Дынги.

В соответствии с Конституцией, государственным языком Республики Молдова является „молдавский язык”. Закон 1989 года о государственном языке Советской Молдовы предусматривал в качестве его наименования термин „молдавский”, одновременно констатируя содержательную общность румынского и молдавского языков. Декларация независимости Республики Молдова, принятая в 1991 году, постановила, что официальным языком является „румынский язык”. В 1994 году Конституция страны закрепила официальный статус за „молдавским языком, функционирующим на основе латинской графики”. В 2013 году Конституционный суд Республики Молдова постановил, что Декларация независимости имеет преимущество перед Конституцией, следовательно, название государственного языка содержится в Декларации независимости, и это „румынский язык”.

Название официального языка страны вызывало и продолжает вызывать ожесточённые споры между сторонниками наименований „молдавский язык” и „румынский язык”. В свою очередь, эти споры являются отражением имеющихся в обществе глубоких разногласий по поводу национальной идентичности коренных жителей страны, одни из которых считают себя „молдаванами”, а другие – „румынами”. На этих разногласиях активно спекулируют в политических целях, они являются одним из многих критериев, по-прежнему разделяющих молдавское общество.

Национальной валютой Республики Молдова является молдавский лей. Он был введён в обращение 29 ноября 1993 года.