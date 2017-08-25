Ион Стурза: ПДС и ППДП имеют шансы пройти в Парламент

Партия ,,Действие и Солидарность” и Партия ,,Платформа Достоинство и Правда” имеют шансы войти в Парламент на следующих парламентских выборах. Таким образом, высший законодательный орган может быть сформирован из четырех политических формирований — Партии социалистов, Демократической партии, ПДС и ППДП. Заявление было сделано бывшим премьер-министром Ионом Стурза на передаче „Important” телеканала TVC 21, передает IPN.

По мнению бывшего премьера, партии ПДС и ППДП смогут набрать около 30% мандатов в Парламент, а этот результат обеспечит равновесие и не позволит создания конституционного большинства только одной партией. „Если реальные пушки пропагандистского холдинга Демократической партии будут сняты с этих двух оппозиционных партий с шансами пройти в Парламент — Партии ,,Действие и Солидарность” и Партии ,,Платформа Достоинство и Правда” — тогда дела смогут несколько измениться, сказал экс-премьер.

Вместе с тем, Ион Стурза скептически отнесся к тому, что эти два политических формирования смогут объединиться. „Электорат Андрея Нэстасе более радикален, скорее он входит в другое сословие, чем более уравновешенные, интеллектуальные избиратели, например, Майи Санду из диаспоры. Поэтому, может быть, имеет смысл идти двумя колоннами, а затем объединить усилия в будущем Парламенте”, сказал Ион Стурза.