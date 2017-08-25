Программа мероприятий, посвященных Дню независимости

Проводимые в воскресенье, 27 августа, культурные мероприятия по случаю 26-й годовщины со дня провозглашения Независимости Республики Молдова начнутся с возложения цветов в 08.30 часов к памятнику господаря Штефану чел Маре в центре столицы, затем в 09.00 часов, на Мемориальном комплексе „Eternitate”, передает IPN, со ссылкой на пресс-релиз Министерства образования, культуры и науки.

К 09.00 часам, на Площади Великого национального собрания духовой оркестр войск карабинеров Министерства внутренних дел сыграет для зрителей марши и праздничные мелодии с хореографическими элементами. Около 10.00 часов детские вокально-хореографические ансамбли „Angels dance”, „Lollipops”, Валентин Гузун и Амелия покажут вокально-хореографическую композицию „Мария Мирабела” Еуджена Дога. В 10 часов 15 минут состоится официальное открытие праздника, на котором премьер-министр Павел Филип и другие официальные лица выступят с речами.

Затем, в 10.30 часов, ансамбль народного танца „Мэрцишор” и оркестр братьев Адваховых представят хореографическую композицию „Plai natal”. В 10.45 часов состоится парад народного костюма, за которым состоятся выступления самодеятельных художественных коллективов со всей страны, которые исполнят народные песни. После этого зрители увидят ,,Хора маре”, в ходе которой исполнители народной музыки Игорь Русу, Михай Чобану, Зинаида Жуля, сестры Осояну, Игорь Кучук выступят с праздничной программой. В 11.40 часов на сцену поднимется Brio Sonores с различными международными шлягерами.

В 13.30 часов оркестр Академии музыки „Big Jazz Orchestra” и Джета Бурлаку выступят с сольными песнями. Часом позже духовой оркестр Технического университета „Culorile Toamnei” („Цвета осени”) поразит зрителей программой знаменитых вальсов и танго. Около 15.00 чсов исполнители народной музыки Николае Глиб, Корнелия Штефэнец, Наталия Мунтяну выступят с сольными программами в сопровождении оркестра „Флуераш”. Тут же покажут свои танцы члены ансамбля народного танца „Флуераш”.

Спустя час, Национальный академический ансамбль народного танца „Жок” выступит с хореографическими композициями. В 16.30 часов рок-группа Freedom’S Boombox (США) представит сольную программу международных шлягеров. В 17.00 часов начнется концерт легкой музыки, в ходе которого будут исполнены песни о любви и тоске „Acasă ceru-i mai înalt” при участии Кости Бурлаку, Корины Цепеш, Натальи Гордиенко, Юрие Садовника, Виталия Дани, Кристины Скарлат, группы Acord, Лерики, Вали Богян и группы Angry Band.

После 19.00 часов на сцену в ПВНС поднимутся специальные приглашенные праздника — группа Holograf и румынский исполнитель Smiley, молдавский DJ Andrew Rayel. Завершит праздник лазерный шоу.