Лянкэ: Мы не можем раскорячиться между Востоком и Западом

«Дело не в геополитике, мы (Молдова) не можем раскорячиться между Востоком и Западом», – заявил бывший премьер-министр Юрий Лянкэ в интервью радиостанции Свободная Европа, сообщает Agora.

Юрия Лянкэ спросили во время интервью, как он смотрит на предложение Игоря Додона как президента ввести мораторий на переговоры, которые касаются геополитики Молдовы.

«Духовный отец Игоря Додона, товарищ Воронин, точно так же говорил и в 2008, и в 2009 году, что геополитика не имеет значения, важно быть и с Востоком, и с Западом. Извините меня за эту менее академическую формулу: раскорячиться между Востоком и Западом! Это невозможно. Это просто невозможно. Если мы не хотим заниматься геополитикой, она займется нами», – подчеркнул Юрий Лянкэ.

В то же время бывший премьер-министр уточнил, что Республика Молдова должна поддерживать хорошие отношения со всеми соседями.

«Додон в первую очередь должен понимать, что в политике имеют значение слова, символы, но еще большее значение имеют действия. Он предлагает отказаться от геополитики, но проанализируйте его действия в плане внешней политики с того момента, как он стал президентом. У нас есть два соседа. Любой молдаванин с трезвым умом знает, что у нас есть два соседа, с которым нужно жить дружно. Если нет взаимопонимания, тогда начинаются споры, ссоры, не дай Бог, драки, и тому подобное. У нас есть два соседних государства: Украина и Румыния. Посмотрите, всем, что делал г-н Додон до сих пор с момента его инаугурации, он фактически стал лицом нон грата, пока еще не юридически, но де-факто он персона нон грата и в Румынии, и в Украине», – заключил Юрий Лянкэ