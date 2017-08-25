Лянкэ: Мы не можем раскорячиться между Востоком и Западом

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Политика
«Дело не в геополитике, мы (Молдова) не можем раскорячиться между Востоком и Западом», – заявил бывший премьер-министр Юрий Лянкэ в интервью радиостанции Свободная Европа, сообщает Agora.
«Духовный отец Игоря Додона, товарищ Воронин, точно так же говорил и в 2008, и в 2009 году, что геополитика не имеет значения, важно быть и с Востоком, и с Западом. Извините меня за эту менее академическую формулу: раскорячиться между Востоком и Западом! Это невозможно. Это просто невозможно. Если мы не хотим заниматься геополитикой, она займется нами», – подчеркнул Юрий Лянкэ.
В то же время бывший премьер-министр уточнил, что Республика Молдова должна поддерживать хорошие отношения со всеми соседями.
«Додон в первую очередь должен понимать, что в политике имеют значение слова, символы, но еще большее значение имеют действия. Он предлагает отказаться от геополитики, но проанализируйте его действия в плане внешней политики с того момента, как он стал президентом. У нас есть два соседа. Любой молдаванин с трезвым умом знает, что у нас есть два соседа, с которым нужно жить дружно. Если нет взаимопонимания, тогда начинаются споры, ссоры, не дай Бог, драки, и тому подобное. У нас есть два соседних государства: Украина и Румыния. Посмотрите, всем, что делал г-н Додон до сих пор с момента его инаугурации, он фактически стал лицом нон грата, пока еще не юридически, но де-факто он персона нон грата и в Румынии, и в Украине», – заключил Юрий Лянкэ
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