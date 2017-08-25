Додон: Готовы ли власти взять на себя ответственность за дестабилизацию?

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Миротворческая операция на Днестре в существующем формате должна быть продолжена, считает президент Молдовы Игорь Додон.
Он считает, что "это Соглашение 25 лет назад остановило братоубийственную войну на берегах Днестра".
"Готово ли правительство и парламентское большинство в одностороннем порядке отменить это соглашение и взять на себя ответственность за дестабилизацию в регионе, за скатывание к ситуации, предшествовавшей подписанию этого Соглашения?", – задался вопросом Додон.
"Я убеждён, что Соглашение 1992 г. должно продолжать функционировать в полном объёме. Миротворческая операция в существующем формате должна быть продолжена. Никто не вправе препятствовать плановой ротации миротворцев и исполнению ими своих задач по поддержанию мира в регионе", – подчеркнул он.
Правительство РМ предлагает заменить миротворческую операцию с участием России, Украины, Молдовы и Приднестровья на международную гражданскую миссию во главе ООН. Против этого выступает Приднестровье, считающее, что благодаря военным миротворцам России все эти 25 лет на берегах Днестра царит мир и нет силового противостояния.
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