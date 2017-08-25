Молдавской опере грозит забвение

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Общество
Тридцать лет назад, 20 декабря 1987 года, на сцене Театра оперы и балета в Кишиневе состоялась премьера национальной оперы «Александру Лэпушняну», музыку к которой написал маэстро Георгий Мустя на основе литературного материала Георгия Димитриу. Композитор был вдохновлен новеллой Костаке Негруцци «Александру Лэпушняну», так как в этом произведении есть хороший драматический материал для оперы
В этом году исполняется 30 лет со времени премьеры оперы «Александру Лэпушняну», и столько же времени опера числится в репертуаре театра. К сожалению, в последние годы ее нет на сцене, и опера забывается. Некоторые безответственно приводят такой аргумент: «Слишком много патриотизма». Есть риск того, что, когда ее захотят поставить, потребуется больше времени на восстановление.
Опера «Александру Лэпушняну» не вошла в программу XXV фестиваля оперы и балета им Марии Биешу.
Авторами других молдавских опер являются Алексей Стырча, Давид Гершфельд, Злата Ткач и др.
Надеемся, что молдавские оперы вернутся на сцену как можно скорее, и в 2018 году, объявленном Годом Штефана чел Маре, состоится премьера оперы «Штефан Чел Маре»
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