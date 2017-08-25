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Общество
Молдавской опере грозит забвение
25.08.2017

Тридцать лет назад, 20 декабря 1987 года, на сцене Театра оперы и балета в Кишиневе состоялась премьера национальной оперы «Александру Лэпушняну», музыку к которой написал маэстро Георгий Мустя на основе литературного материала Георгия Димитриу. Композитор был вдохновлен новеллой Костаке Негруцци «Александру Лэпушняну», так как в этом произведении есть хороший драматический материал для оперы
Следует отметить, что тогда, в рамках всесоюзного конкурса специальная комиссия слушала оперы во всех национальных театрах. Она выбрала пять спектаклей со всего СССР. Молдавский оперный театр представил на конкурсе оперу «Александру Лэпушняну». В Большом театре пел наш состав: Мария Биешу, Николай Ковалев, Светлана Бургиу и другие заслуженные артисты. Эта опера была исполнена еще в Свердловске и Перми.

В этом году исполняется 30 лет со времени премьеры оперы «Александру Лэпушняну», и столько же времени опера числится в репертуаре театра. К сожалению, в последние годы ее нет на сцене, и опера забывается. Некоторые безответственно приводят такой аргумент: «Слишком много патриотизма». Есть риск того, что, когда ее захотят поставить, потребуется больше времени на восстановление.

Опера «Александру Лэпушняну» не вошла в программу XXV фестиваля оперы и балета им Марии Биешу.

Авторами других молдавских опер являются Алексей Стырча, Давид Гершфельд, Злата Ткач и др.

Надеемся, что молдавские оперы вернутся на сцену как можно скорее, и в 2018 году, объявленном Годом Штефана чел Маре, состоится премьера оперы «Штефан Чел Маре»


 
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