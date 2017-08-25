Россия ужесточает требования миграционного учёта

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Экономика
Гражданин Республики Молдова, который работает по патенту в России, обязан иметь на руках действующий миграционный учёт, который делается на основании оплаченных чеков за патент.
На сегодняшний день документы на продление миграционного учёта принимаются, даже если регистрация просрочена на несколько дней и уже не действует.
Что ждёт молдавских мигрантов в России в сентябре:
1. Инспектора больше не будут принимать документы на продление с просроченной регистрацией. При отсутствии действующей регистрации с иностранца будет взиматься штраф в размере от 2 000 до 5 000 рублей;
2. При подаче документов на продление регистрации с просрочкой хоть на 1 день – это отказ в выдаче регистрации, штраф и выезд на границу.
3. Оплаченные чеки за патент не будут являться основанием для продления регистрации в регионе проживания, так как у предыдущей регистрации истёк срок действия.
Некоторые региональные МФЦ уже не принимают документы на продление миграционного учёта с просроченной регистрацией.
Что делать, если в сентябре иностранец просрочит миграционный учёт?
В случае если мигрант вовремя не успел продлить регистрацию, необходима следующая последовательность действий:
1. Необходимо выехать на границу;
2. Обновить миграционную карту;
3. Оформить новую регистрацию.
Только в таком случае мигрант сможет легально находиться в России и осуществлять трудовую деятельность.
Настоятельно рекомендуется уже сейчас подготовиться к предстоящим изменениям в сентябре и проверить срок действия регистраций.
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