Каждая вторая АЗС в Молдове ворует топливо у автомобилистов

Расследования показали, что практически каждая вторая АЗС в Молдове не доливает оплаченное топливо.

Специалисты Агентства по защите прав потребителей и журналисты провели расследование схем мошенничества на автозаправочных станциях страны. Их выводы оказались неутешительными - на большинстве АЗС во время контрольной закупки топлива в баке не хватало бензина, передает bloknot-moldova.md

Индустрия обмана автомобилистов оказалась поставленной на поток. Инспекторы и журналисты объехали АЗС в Кишиневе и окрестностях. На каждой заправке делалась контрольная закупка топлива на 10 литров. При проверке выяснялось, что каждая вторая АЗС не долила примерно по 100 граммов бензина. С учетом автомобильного трафика владельцы АЗС с каждой станции кладут в карман десятки тысяч леев ежемесячно.

- Около 90 станций в Молдове оснащены специальной системой дистанционного управления подачи топлива с колонки. Она помогает оператору на каждые 10 литров не залить до 800 граммов топлива. Фокус состоит в том, что если водитель что-то заподозрит, то оператор даст команду и недостающее топливо дольют в бак, - рассказал журналистам на условиях анонимности один из сотрудников АЗС.