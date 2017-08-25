Дональд Трамп поздравил Республику Молдова с Днем независимости

Президент США Дональд Трамп направил поздравительную телеграмму в адрес президента Республики Молдова Игоря Додона.

«От имени всех американцев мы поздравляем вас и молдавский народ с национальным праздником 27 августа.

С момента обретения независимости правительство Соединенных Штатов рядом с Республикой Молдова, и в этом году мы отмечаем 25-летие дипломатических отношений между нашими странами. За эти 25 лет наше сотрудничество и дружба углубились, несмотря на растущие глобальные проблемы», - цитирует Президента США actualitati.m

По словам Трампа, он «ценит партнерство с Молдовой и наши общие цели, которые включают совместную работу по обеспечению региональной безопасности, предотвращению человеческого траффика и борьбе с другими транснациональными угрозами. Мы не сомневаемся, что эта связь будет только укрепляться в будущем», - отметил Дональд Трамп.

Президент США также добавил, что Америка с гордостью называет Молдову другом и партнером, и с нетерпением ждет продолжения общей работы в поисках мира, безопасности и процветания.

«Я желаю народу Молдовы всего самого лучшего в этот важный день», - подытожил Трамп.