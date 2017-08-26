Экстремальная жара ожидает жителей Молдовы в выходные дни

В выходные синоптики прогнозируют жару, температура воздуха в дневное время поднимется до 33-35 градусов Цельсия. Ночами 26 и 27 августа воздух будет прогреваться до 19-21 градуса. Жителям не рекомендуют находиться на солнце в период с 11 до 18 часов.

Вплоть до 1 сентября метеорологи не ожидают выпадения осадков. В связи с этим на юге страны велик риск возникновения пожаров, под угрозой леса и поля сельхозугодий. Из-за отсутствия дождей стали высыхать реки и озера. Потребляющих воду частных и юридических лиц просят использовать ее рационально.

Желтый код метеопасности остается в силе вплоть до 31 августа.