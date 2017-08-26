Либерализованный визовый режим и Соглашение об ассоциации стали знаковыми событиями в отношениях с ЕС, взгляд IPN

Отношения Республики Молдова с Европейским союзом были ознаменованы рядом очень значимых моментов для жизни молдавских граждан в период независимости, самыми важными из них являются либерализованный визовый режим и Соглашение об ассоциации. Агентство IPN отобрало наиболее важные события и явления, повлиявшие на отношения с этим партнёром Молдовы по развитию, и включило их в возможный список Символов Независимости.

Одним из событий, расцениваемых как крупнейшая победа в отношениях между Евросоюзом и Республикой Молдова, является либерализация визового режима с ЕС, вступившая в силу с 28 апреля 2014 года. Ездить в страны Евросоюза без виз могут только молдавские граждане, имеющие биометрические паспорта. Переговоры между Молдовой и Европейским союзом по поводу безвизовых поездок в страны европейского сообщества начались в 2010 году, а год спустя Молдова получила от ЕС План действий по либерализации визового режима.

Право на свободу передвижения в пределах ЕС стало реальностью после того, как Молдова выполнила условия, касающиеся безопасности документов, в том числе о выдаче биометрических паспортов, а также о борьбе с нелегальной миграцией и введении контроля за миграционными потоками через приднестровский участок молдо-украинской границы. Таким образом, Молдова стала первой страной Восточного партнёрства, добившейся либерализации визового режима с ЕС.

Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом было подписано 27 июня 2014 года и предварительно вступило в силу 1 сентября 2014 года, а окончательно – 1 июля 2016 года. Соглашение призвано содействовать более глубокой интеграции между сторонами, как политической, так и экономической. Документ также включает в себя Соглашение об углублённой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, которое содействует сокращению препятствий для торговли между Молдовой и ЕС, тем самым способствуя экономическому росту.

После бесчисленных ограничений, введённых Российской Федерацией, начиная с 2005 года и до сих пор, молдавские компании переориентировались на рынок ЕС, и в настоящее время доля экспорта на европейский рынок составляет 63%. Насчитывается около 1 400 компаний, успешно экспортирующих свою продукцию на рынок европейского сообщества, на экспорт поставляется свыше 2 100 товарных позиций, а некоторые из этих позиций закрываются в полном объёме в рамках существующих квот. Наблюдается рост экспорта в ЕС из регионов страны, в том числе из АТО Гагаузия и приднестровского региона, который, в соответствии с подписанным конституционными властями Соглашением, реализуют в ЕС более половины своей продукции, идущей на экспорт.

Преимущества Соглашения об ассоциации проявляются в гармонизации законодательства с правовыми нормами европейского сообщества, в появлении современных технических регламентов и внедрении свыше 14 400 европейских/международных стандартов, в отмене порядка 11 600 молдавских стандартов, как конфликтующих, так и устаревших. В соответствии с Соглашением, ЕС предоставляет Республике Молдова значительную финансовую и материально-техническую поддержку для проведения реформ практически во всех сферах жизни.