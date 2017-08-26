Игорь Додон: Моя главная задача состоит в пресечении любых попыток спровоцировать новый вооруженный конфликт на Днестре. Интервью для IPN

Интервью Президента РМ Игоря Додона агентству IPN по случаю 26-ой годовщины Независимости Республики Молдова

- Совсем скоро Республика Молдова будет отмечать 26-ую годовщину со дня провозглашения Независимости. Как бы Вы охарактеризовали этот период, в чем его значимость для гражданина Игоря Додона, для Вашей семьи?

- Этот период был особым в истории молдавского народа, так как мы смогли продемонстрировать свою способность обеспечить преемственность нашей государственности, начало которой было положено еще в XIV веке. За прошедшие годы мы доказали, что мы в состоянии сохранить молдавскую идентичность, построить молдавское государство вопреки всем драматичным ситуациям и вызовам, с которыми нам довелось столкнуться и с которыми мы продолжаем сталкиваться и по сей день.

В то же время приходится признать, что мы не можем похвастаться достойными результатами в экономической и социальной областях, что по большинству показателей мы как минимум на 30 процентов отстаем, по сравнению с показателями и качеством жизни в последние годы советской власти. Около трети граждан Республики Молдова покинули свою Родину, и это можно назвать настоящей национальной трагедией.

Для меня лично это время получения образования, создания семьи, рождения детей, а также политического взросления. Как и для подавляющего большинства моих ровесников, мои воспоминания, эмоции, сожаления, разочарования и чувство признательности неразрывно связаны с этим периодом в истории Молдовы.

- Что, по-Вашему, больше всего беспокоит молдавских граждан на данном этапе существования государства, в чем его отличие от других этапов, и насколько люди могут сегодня рассчитывать на поддержку со стороны государства?

- Несмотря на то, что мы добились Независимости нашего государства, нам не хватило мудрости или достаточной подготовки для ее выгодного использования, мы поспешили уничтожить или избавиться от многих полезных вещей, оставшихся с советских времен. Первые руководители страны считали, что можно построить и все начать с нуля, не считаясь с богатым промышленным и сельскохозяйственным наследием МССР. Но они жестоко ошибались.

Начиная с 1990 года и по настоящее время, когда мы скатились в нескончаемый период перехода к непонятно чему, наши граждане постоянно страдают из-за различных экономических и социальных проблем. Нет необходимости перечислять сейчас все проблемы, накопившиеся за прошедшие годы.

Однако хотелось бы особо указать на новое явление, ставшее заметным в последние годы, и особенно в последние месяцы, – страх перед вооруженными конфликтами. Точнее говоря, страх перед началом нового вооруженного конфликта, в который могла бы быть втянута Республика Молдова. Все больше людей вспоминают послевоенное выражение „лишь бы не было войны”, так как они интуитивно чувствуют риск возникновения столкновений между государствами, способных коснуться нас самым непосредственным образом.

Подобного тревожного состояния не наблюдалось в течение 25 лет, и обязанность руководства страны, всех государственных институтов и ведомств состоит в исключении любого втягивания Молдовы в какие бы то ни было геополитические противостояния между другими странами, так как связанная с этим опасность намного реальней, чем мы себе представляем.

- Действительно, создается впечатление, что геополитическая обстановка, а также ситуация в нашем регионе сегодня самая напряженная за весь период Независимости. В связи с этим как Вы считаете, просматриваются ли реальные риски для Республики Молдова сейчас и в будущем?

- Не будучи большими политическими аналитиками, граждане прекрасно понимают, насколько высока напряженность ситуации в мире и в регионе в настоящее время. Великие державы вступили в эру новой холодной войны, они мобилизуют свои вооруженные силы, возникают новые очаги напряженности в Восточной и Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке, высока напряженность в Европе, особенно на Украине.

В этом взрывоопасном геополитическом контексте существует сценарий, о котором в последнее время говорят все чаще, и который предусматривает размещение иностранных войск на Днестре, скорее всего из натовской военной гарнитуры, для усиления военного присутствия Запада в регионе. Не исключены попытки принудительного размораживания приднестровского конфликта для провоцирования России и создания, таким образом, новой зоны нестабильности. Кто-то из-за океана двигает пешки на геополитической шахматной доске, а здесь, в Молдове, может пострадать все общество, может случиться трагедия наподобие той, что имела место в 1992 году, в результате чего могут погибнуть люди.

Единственным решением для нашего выживания как суверенного и независимого государства является неучастие в этом новом геополитическом противостоянии с непредсказуемым развитием. Республика Молдова обязана сохранить свой статус нейтральной страны, должна развивать взаимовыгодные двусторонние отношения и с Востоком, и с Западом. Самой большой ошибкой станет попытка Республики Молдова выступить единым фронтом с одной из сторон этой новой холодной войны против другой стороны, т.е. с Западом против России или наоборот. Повторяю – только внешнеполитическая взвешенность, добрые двусторонние отношения с соседями, с Россией, ЕС, США в состоянии обеспечить нам мир в Республике Молдова.

На мой взгляд, сейчас, когда страна, политический класс и общество разделены на два противоположных геополитических течения, а люди обеспокоены из-за конфликтов и вражды, есть единственное мудрое решение – сосредоточиться на развитии Молдовы, исключив геополитические дискуссии. Назрела необходимость ввести мораторий на любые геополитические дебаты, успокоить общество.

Только после повышения качества жизни и сокращения уровня коррупции, когда будет больше спокойствия и ясности, мы вернемся к этим обсуждениям и дебатам, если будет в том необходимость. Сейчас же нам надо работать ради Молдовы, а не ради интеграции с Западом или Востоком. Только так мы сможем достигнуть национального политического согласия, и избежим втягивания в опаснейшие геополитические и военные игры. Но способны ли парламентское большинство и правая оппозиции услышать такое обращение к ним?

- Впервые в истории Республики Молдова различные ветви власти продвигают прямо противоположные идеи и намерения внутри страны и особенно за ее пределами. О каком этапе развития страны это говорит?

- Все это происходит тогда, когда некоторые составляющие части государственной власти отдалились от народа и от его воли. Сложность не в том, что между ветвями власти есть различия во мнениях, сложность возникает, когда некоторые ветви власти придерживаются взглядов, отличных от тех, что разделяет народ.

Власть в государстве принадлежит народу. Народ вправе определять внешнюю и внутреннюю политику страны, не так ли? Так вот, если посмотреть на результаты опросов, можно увидеть, что большинство граждан выступают за сохранение хороших отношений с Россией, за сохранение нейтралитета, и категорически не приемлют вступление в НАТО. Они считают себя молдаванами, выступают за преподавание Истории Молдовы в школах, за сохранение молдавской государственности, за ассиметричные отношения с ЕС, не согласны платить за украденный миллиард.

И сейчас, если рассматривать эти факты, отраженные в социологических опросах, к каким выводам можно прийти? Можно увидеть, что и парламентское большинство, и правительство действуют наперекор тому, за что выступают граждане. Экономическим и дружеским отношениям с Россией был нанесен существенный урон, отмечены очень серьезные сигналы нагнетания ситуации на Днестре, наблюдается агрессивное продвижение унионизма и насаждение румынизма в школах путем искоренения нашей молдавской идентичности, а обязанность выплаты украденного миллиарда возлагается на граждан.

Вот почему я повторяю и настаиваю на обязанности всего политического класса наложить мораторий на любые геополитические вопросы и заниматься нашими внутренними проблемами. Если мы избавимся от внешнего давления со стороны так называемых партнеров по развитию, нам будет проще наладить сбалансированный диалог внутри страны и примирить общество. В противном случае ситуация будет только ухудшаться, так как власть предержащие все больше отдаляются от запросов и воли народа.

- В этот период у граждан страны был, есть, будет «президент для всех»? Возможно ли это? Необходимо? И как быть насчет «правительства и парламента для всех»?

- Везде в мире граждане разделяют самые разные взгляды и предпочтения, особенно в условиях демократии, когда допускается плюрализм взглядов и мнений. А в такой стране, как наша – неоднородной с точки зрения идеологии, геополитики, идентичности – невозможно понравиться всем, просто нереально, чтобы тебя считали «своим» для всех, хотя любой глава государства должен стремиться к этому недосягаемому идеалу.

В подобных обстоятельствах я стремлюсь быть президентом, действующим в соответствии с основными интересами государства. За меня проголосовало значительное большинство избирателей, доверивших мне право представлять страну и их интересы, а не те или иные категории граждан.

Так я и действую, продвигая набор принципов, жизненно важных для государственности, целостности и идентичности Республики Молдова, и считаю это самым важным делом, вне зависимости от имиджа, который мне создали некоторые «элитные» круги, рассматривающие мою деятельность через призму грантов, получаемых за «гражданскую активность».

- В чем причина возникновения и почему не исчезает сепаратизм в Республике Молдова? Какие из причин играют в этом главную роль – внутренние или внешние?

- Здесь целая смесь причин, но важно понять, что сепаратизм подстегнула некорректная политика первых молдавских властей, которые использовали слишком категорический, радикальный, даже ксенофобский официальный политический язык, провоцируя преувеличенную, непропорциональную ответную реакцию этнических меньшинств. Был создан порочный круг, в котором любое высказывание или обвинение провоцировали еще большее ожесточение, от слов перешли к делу, а с первыми недружественными действиями враждебность стало сложно сдерживать.

Виноваты в этом не граждане, а политически ответственные лица первых административных структур начала 90-ых. Впоследствии в урегулирование внутреннего конфликта вмешались и внешние силы. К сожалению, сегодня мы рискуем допустить похожие и такие же серьезные ошибки, способные вызвать недоверие и ненависть в отношениях с Приднестровьем, с Гагаузией, с этническими меньшинствами республики. И на этот раз, кажется, внешний фактор, поощряющий подобные вызовы через кишиневские власти, является преобладающим.

Кстати, в настоящее время унионизм представляет собой самый опасный дестабилизирующий фактор в Республике Молдова. Эта антигосударственная идеология может спровоцировать социальные, этнические конфликты, а также может породить сепаратистские тенденции в случае превращения унионизма в официальную идеологию. Но, обещаю, что унионисты останутся ни с чем. Пройдет истерика по поводу столетия объединения в 2018 году, уйдет в прошлое и нынешняя власть, а молдавское государство и молдавский народ останутся несокрушимыми. Я сделаю все для этого.

- Изменение избирательной системы преподносится ее идейными авторами как точка, с которой возможна перезагрузка молдавского общества и независимого государства Республика Молдова. Какие институциональные и личные гарантии Вы могли бы дать тем, кто надеется, что эти изменения положительно скажутся на качестве жизни, а также тем, кто заявляет о неблагоприятных последствиях?

- Голосуя за смешанную систему выборов, мы стремились дать гражданам больше свободы в выборе депутатов, то есть больше демократии, в том числе через участие в процессе принятия решений районных лидеров, представителей диаспоры, наших сограждан из Приднестровья.

Если верить тому, что нам усиленно твердят вот уже несколько десятилетий, дескать, больше демократии равнозначно более корректным выборам и более эффективному правлению, то смешанная система должна ознаменовать собой существенный прорыв в данном отношении. Мы предоставили гражданам возможность выбирать себе депутатов напрямую, а не только по партийным спискам, и я считаю, что этот сложный способ намного корректней и демократичней. А представительность следующего парламентского созыва, следующей власти будет намного выше. И я очень надеюсь, что в новом созыве мы скорее достигнем общегосударственного политического согласия.

- Как вы думаете, чем будет отличаться 27-ая, а затем 28-ая и 29-ая годовщины Независимости от нынешней годовщины? Чем президент страны может лично содействовать этим отличиям?

- Принимая во внимание указанные выше угрозы миру, считаю, что моя первостепенная задача на данный момент состоит в пресечении любых попыток спровоцировать новый вооруженный конфликт на Днестре. Мне бы очень хотелось, чтобы во все следующие годовщины Независимости мы стали более сплоченными, с восстановленной территориальной целостностью, а не окончательно разделенными и разобщенными. Обеспечение мира, нейтралитета и сохранение государственности страны – моя первоочередная задача.

Кстати, на днях я провел проверку военного полигона в Бульбоаке, а также других военных баз, в ходе которой напомнил старшим офицерам, что Молдова является нейтральным государством, и я не допущу, чтобы молдавские военнослужащие стали винтиками в машине какого бы то ни было военного блока, будь то на Западе или на Востоке.

А в случае, если правительство вместе с парламентским большинством, с подачи извне, попытаются втянуть в военный конфликт Молдову, как часть геополитического противостояния в регионе, я буду вынужден прибегнуть к жестким действиям для защиты мира и национальной безопасности. В качестве Президента Республики Молдова, вместе с народом страны, мы будем вправе снести этот режим всеми возможными способами, в том числе через созыв Великого национального собрания, а также проведение непрерывных протестов.

Мы хотим мира на земле Молдовы, и мы не допустим скрытых и опасных игр в ущерб безопасности граждан Республики Молдова, а я буду решительно сопротивляться любым попыткам ввязать нас в конфликты или войны. Вопреки любому политическому давлению или выпадам через политизированные СМИ, финансируемые властью или из-за рубежа, я буду твердо стоять на страже безопасности и мира в стране.

Вместе с тем, я категорически осуждаю намерения упразднить государственность Республики Молдова независимо от их внутреннего или внешнего происхождения. В последнее время наблюдается активизация всякого рода группировок, финансируемых извне, хотя, подчеркиваю, их деятельность носит антиконституционный характер. Хуже всего, что эти группировки, а также продвигаемые ими взгляды представлены и в государственных институтах, в том числе в Парламенте Республики Молдова и в Конституционном суде. В то же время народ Республики Молдова выступает против ликвидации государства и объединения с другим государством. Основываясь на воле народа, я буду препятствовать любым подобным посягательствам и пресекать их. Я намерен использовать для этого все возможные средства, и уверен, что нам удастся отстоять государственность страны. Мы сохраним Республику Молдова для следующих поколений.

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