"НГ": Москве навязывают еще один фронт – приднестровский

Правительство Молдавии просит ООН помочь вывести из Приднестровья российские войска. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский считает, что речь идет и о миротворцах, присутствие которых Конституционный суд признал незаконным. Красносельский сказал «НГ», что их эвакуация – прямой путь к войне. В Тирасполе не исключают применения силы со стороны Кишинева и надеются на защиту России. Президент Молдавии Игорь Додон не согласен с правительством: и миротворцы, и войска РФ должны остаться до урегулирования приднестровского конфликта, заявил он «НГ».

О том, что на Днестре может разгореться новый конфликт, говорят как в Тирасполе, так и в Кишиневе. Президент Молдавии Игорь Додон попытался успокоить население двух берегов Днестра, заявив, что как главнокомандующий никогда не отдаст приказа молдавским войскам воевать. Но при этом он признал, что «существует сценарий, о котором в последнее время говорят все чаще и который предусматривает размещение иностранных войск на Днестре, скорее всего из натовской военной гарнитуры, для усиления военного присутствия Запада в регионе». «Не исключены попытки принудительного размораживания приднестровского конфликта для провоцирования России и создания таким образом новой зоны нестабильности. Кто-то из-за океана двигает пешки на геополитической шахматной доске, а здесь, в Молдове, может пострадать все общество, может случиться трагедия наподобие той, что имела место в 1992 году, в результате чего могут погибнуть люди.

Единственным решением для нашего выживания как суверенного и независимого государства является неучастие в этом новом геополитическом противостоянии с непредсказуемым развитием», – отметил молдавский президент.

Вчера Молдавия попросила ООН включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи, которая откроется 12 сентября. Соответствующее письмо постоянного представителя Молдавии при ООН Виктора Морару было обнародовано в среду. В Кишиневе уверены, что присутствие военнослужащих РФ в Приднестровье «представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности», отмечается в письме. Морару попросил ООН поддержать усилия Молдавии, направленные на завершение процесса «безусловного, упорядоченного и полного вывода иностранных вооруженных сил с ее национальной территории».

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду объяснил обращение своей страны в ООН: «25 лет, под видом миротворческой миссии, Российская Федерация нас запугивает, незаконно удерживая на нашей территории войска, снаряжение и вооружения». Президент Игорь Додон не согласен с такой позицией. «Не может быть и речи о ликвидации миротворческой миссии - она установила мир в регионе. Миротворцы вошли в Приднестровье на основании Соглашения от 1992 года, подписанного президентами Молдовы и России. А Оперативная группа российских войск (ОГРВ) уйдет с территории Молдовы после окончательного урегулирования приднестровского конфликта», – пояснил «НГ» Игорь Додон.

Ранее Конституционный суд РМ признал неконституционным пребывание на территории Приднестровья российских войск. Правительство Молдавии обвинило миротворцев РФ в симпатиях к сепаратистскому режиму в Тирасполе и заявило, что «операция по поддержанию мира в регионе превратилась в фактор сохранения приднестровского конфликта».

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заметил «НГ», что в Кишиневе «не разделяют миротворцев с Оперативной группой российских войск, потому когда говорят о полном выводе войск РФ, то имеют в виду и миротворческие силы (МС)». «Правительство РМ фактически выполняет решение своего Конституционного суда, что «с точки зрения молдавских законов правильно. Но КС РМ допустил возможность решения проблемы вывода силой. У нас вопрос к молдавским властям: означает ли обращение РМ в ООН то, что Молдавия выходит из Соглашения от 21 июля 1992 года, по которому в Приднестровье вошли миротворческие силы?» – спросил Красносельский. Додон ему ответил: «Нет, Молдова из соглашения не выходит». Лидер Приднестровья продолжил: «У нас спросили – хотим ли мы, чтобы российские миротворцы ушли? Никто нас не спрашивал. А мы против того, чтобы российские военные покинули наш регион, так как это будет означать войну. Нынешнее обращение Молдовы к ООН можно считать началом силовых действий против Приднестровья. Мы рассчитываем на Россию, 220 тыс. граждан которой живут в Приднестровье, на позицию, которую РФ может высказать в ООН. И вообще на ее защиту», – сказал приднестровский лидер. При этом он напомнил, что «Молдавию приняли в ООН 2 марта 1992 года, и именно в этот день началась полномасштабная агрессия РМ против Приднестровья: в приднестровских селах Кочиеры и Дубоссары появились первые жертвы». По мнению Красносельского, «это совпадение, но показательное».

Напомним: статья 8 мирного Соглашения от 1992 года устанавливает, что действие документа «прекращается по согласию сторон или в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон, что влечет за собой прекращение деятельности Контрольной комиссии и приданных ей воинских контингентов». Объединенная контрольная комиссия (ОКК), в которую входят батальоны МС РМ, Приднестровья и РФ, согласно соглашению, контролирует зону безопасности. Она является, по словам Вадима Красносельского, единственным инструментом управления зоной безопасности. Ликвидация ОКК неизменно приведет к дестабилизации ситуации в районе бывших боевых действий.

Президент РМ Игорь Додон в интервью агентству IPN отметил, что «правительственной коалиции (сегодня она представлена фактически одной партией – Демократической. – «НГ») не нужна полномасштабная война, но провокация в отношении Приднестровья в канун президентских выборов в России и парламентских в РМ (состоятся в конце 2018 года. – «НГ») – беспроигрышный шаг. Это еще больше расстроит отношения Москвы и Брюсселя, чего также добиваются некоторые политики в США. А в случае если Москва не предпримет никаких действий, можно выставить руководство России слабым и неспособным защитить собственных граждан». Для того чтобы не допустить эскалации напряженности в Приднестровье, президент «потребовал от командиров воинских частей тщательно и подробно информировать его обо всех учениях, передвижениях подразделений».

Следует отметить, что позиция президента, избранного всенародно, расходится во многом с позицией правительства и правящего большинства в парламенте. Игорь Додон выступает за развитие связей как с Востоком, так и с Западом, а правящий альянс следует курсом на ЕС, США и НАТО. Призывы Додона наладить отношения с Москвой, что он обещал сделать своим избирателям, негативно воспринимаются правыми партиями и правящим альянсом. А у самого Додона не хватает полномочий, чтобы реализовать предвыборную программу: РМ – парламентская республика. Все может измениться в будущем году, если Партия социалистов, которой до президентства руководил Игорь Додон, победит на выборах в парламент. Соцопросы показывают, что это возможно. Однако действующая власть (кроме президента) постарается этому помешать. В том числе и путем деэскалации конфликта в Приднестровье, не исключает Вадим Красносельский.

Между тем в 1994 году Молдавией и Россией было подписано еще одно соглашение, по которому вывод войск РФ из региона синхронизирован с урегулированием приднестровского конфликта. Молдавский парламент этот документ ратифицировал. Однако позже Кишинев передумал и стал настаивать на выводе российских войск без привязки к урегулированию конфликта и приданию особого статуса Приднестровью.

Власти Молдавии теперь настаивают на преобразовании миротворческой миссии в Приднестровье в международную гражданскую под мандатом ООН. Мотивировка при этом следующая: статус МС не отвечает мировым стандартам, предъявляемым к миротворческим силам.