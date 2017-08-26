Работников с сокращенным рабочим днем уровняют с остальными служащими в Молдове

Работники с сокращенным рабочим днем будут иметь те же права, что и те, которые работают полный рабочий день. Они не будут ограничены в правах в исчислении стажа работы, страхового стажа, продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска и др. Закон, который предусматривает внесение изменений и дополнений в Трудовой кодекс, был опубликован в пятницу, 25 августа, в Официальном мониторе, передает IPN.

По просьбе беременных, работников, опекунов детей в возрасте до 10 лет или с ограниченными возможностями любого возраста, находящихся под опекой или ухаживают за больным членом семьи, работодатель обязан установить для них неполный рабочий день или неделю. Неполный рабочий день будет оплачиваться пропорционально отработанному времени или в зависимости от объема выполненной работы. Не допускается дискриминационное отношение к работникам с неполным рабочим днем по сравнению с остальными работниками, которые выполняют эквивалентную работу на том же рабочем месте.

Запрещается, согласно поправкам в Трудовом кодексе, использование труда беременных женщин, или недавно родивших, а так же кормящих матерей в подземных работах и в любой другой деятельности, которая представляет опасность для их здоровья или безопасности, которые могут сказаться на беременности или на процессе кормления грудью. Работодатель обязан принять меры и изменить условия труда для этих категорий женщин, чтобы исключить влияние рисков в отношении указанных лиц.

Если это не возможно, им предоставляется другая работа с сохранением средней зарплаты с предыдущего места работы. В то же время, беременные женщины, недавно родившие женщины, или кормящие грудью, будут устранены от работы в ночное время, и им будет предоставлена работа в дневное время с сохранением средней зарплаты с предыдущей работы. В случае если изменение места работы не представляется возможным, они будут освобождены от выполнения трудовых обязанностей с сохранением средней зарплаты за дни, за которые не смогли работать.

В то же время, женщины, которые имеют детей в возрасте до трех лет, в случае, если не имеют возможности выполнять свои обязанности, будут переведены на другую работу с сохранением средней зарплаты с предыдущей работы до тех пор, пока детям не исполнится три года