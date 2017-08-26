Плахотнюк рассказал украинским СМИ про отношения с Россией, обращение в ООН и разногласия с Додоном

Республика Молдова обратилась в ООН за помощью в решении вопроса оккупации Приднестровья. В частности, предлагается включить в повестку Генассамблеи ООН проект резолюции о выводе российских войск из страны. Однако на фоне стремления решить напряженную ситуацию, Молдова в последнее время оказалась в центре скандала с попыткой вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина попасть в "ПМР". После объявления его персоной нон-грата на Молдову обрушились угрозы "отреагировать" со стороны Российской Федерации. При этом, на фоне европейского курса республики и пророссийской риторики президента РМ Игоря Додона продолжаются противоречия между правительством и президентурой. О том, как будет развиваться Молдова, об отношениях с РФ и соседней Украиной информационному агентству "УНН" рассказал лидер Демократической партии (ДПМ) Владимир Плахотнюк.

- Многие считают Вас "темным кардиналом" в Молдове. Насколько верно это утверждение?

- Все дело в размахе воображения тех, кто такие вещи придумывает и озвучивает. Мне и самому нередко интересно наблюдать, как залихватски строят они разные остросюжетные сценарии вокруг моего имени. Но, если присмотреться ко всем этим высказываниям, становится понятно, что это - выдуманные страшилки, банальное кликушество. За этой риторикой скрывается либо злонамеренность, либо незнание предмета, незнание человека. А кроме того, скрывается недостаточное понимание определенных политических процессов и государственных механизмов правления - иначе не объяснить столько погрешностей в логике их обвинений в мой адрес.

Ложные представления ведут к ложным умозаключениям. Отчасти, можно понять, что людям порой нужны такого рода политические басни, что это часть политической драматургии, а некоторым просто-напросто разбавляет серость бытия. Но, в целом, все-таки неправильно, когда чьи-то фантазии и фобии выдаются за реальность. Если бы эти агитаторы были со мной лично знакомы, знали бы направление моих мыслей и чем я занимаюсь, то я уверен, что они бы пересмотрели свою критику.

- На что Молдова рассчитывает в своем обращении в ООН, относительно проекта резолюции по выведению российских войск? Виктор Морару (представитель РМ в ООН – ред.) ссылается на документы ОБСЕ 1999 года, почему раньше не обратились в ООН?

- Мы рассчитываем именно на то, о чем вы упомянули, на воздействие международных документов, а также на то, что будет проявлено уважение к независимости и суверенности нашей страны. Присутствие иностранных войск на территории Республики Молдова является нарушением международных норм и Конституции нашей страны (Конституционный суд Молдовы 3 мая признал незаконным пребывание российских войск в Приднестровье – ред.), и мы надеемся, что с помощью ходатайств, посредством выступлений на разных саммитах, в том числе благодаря этой резолюции, мы ускорим процесс эвакуации российских военнослужащих с территории нашей страны.

Следует найти другой международный формат обеспечения мира на Днестре, который не только предоставит реальные гарантии того, что напряженные ситуации в регионе не повторятся, но и не станет самоуправно оккупировать часть территории Республики Молдова. Все, что мы делаем, нацелено на усиление безопасности в регионе и на устранение того противоправия, которое сейчас происходит. Сложно сказать, почему такие шаги не были сделаны до сих пор. ДПМ (Демократическая партия Молдовы – ред.), партия, председателем которой я являюсь, в предыдущие годы не возглавляла правительство. Теперь же в правительстве представлены ДПМ и партии, которые хотят вернуть достоинство не только Молдове, но и ее гражданам, а также добиться полной суверенности в управлении на всей территории государства.

И мы докажем это посредством других наших действий, направленных не только на укрепление независимости государства, но и на обеспечение стабильности в регионе! Для этого мы тесно сотрудничаем с соседними странами, в том числе с Украиной, а также с другими внешними партнерами. Мы надеемся, что Российская Федерация, в конечном итоге, поддержит этот подход и правильно поймет наши стремления к независимости и миру.

- Власти Москвы официально обвиняют Вас в том, что Вы "захватили" власть в Молдове и что полностью контролируете правительство. В то же время президент страны очень часто посещает Москву. Что Вы думаете обо всем этом?

- По этой части, налицо парадоксальная ситуация – мы видим, как сошлись в одно русло мифотворчество Москвы и нафантазированные обвинения некоторой части так называемой проевропейской молдавской оппозиции. Совпадение? Время выяснит. Ко всему этому, тем более абсурдным выглядит оговор этой как бы проевропейской оппозиции, что я якобы имею скрытые связи с Москвой. Это лишь, вновь, говорит о том, что некоторые мои "доброжелатели" совершенно запутались. Или это проявление их неудачных попыток симулировать бурную деятельность, когда, за неимением серьезных политических тем, все сводится к устарелым клише и примитивным инсинуациям.

Что касается частых визитов президента Игоря Додона в Москву, то проблема не в их количестве, а в их действенности! Плодотворны ли они для страны и для граждан, или конвертируются лишь в личный политический пиар? Не секрет, - И.Додон пророссийский политик, проблема в том, каким образом он на тех встречах представляет интересы страны, чьим президентом является.

- Дмитрий Рогозин заявил, что Молдова заплатит за скандал с его визитом. В свою очередь, Андриан Канду в интервью УНН отметил, что Молдова готова к возможным санкциям со стороны России. Что в дальнейшем может предпринять РФ в отношении Республики Молдова?

- Правительство поступило так, как надлежит (объявление Д.Рогозина персоной нон-грата – ред.) в случаях, когда достоинство молдавских граждан, да и всей страны в целом было оскорблено в заявлениях официального лица другого государства, а также последовали откровенные угрозы в адрес национальной безопасности Республики Молдова. Такого рода эксцессы неприемлемы в отношениях между двумя странами. Решение правительства, таким образом, относится сугубо к этому конкретному казусу, и ни в коей мере не касается наших основных отношений с Российской Федерацией. Мы остаемся положительно настроены на развитие молдавско-российских отношений и на укрепление стратегического партнерства между двумя государствами. Я считаю, что тот неприятный инцидент и его последствия не нужно подвергать негативному обобщению и все это не должно отразиться в ущерб отношениям между нашими странами.

- Это не первый скандал между Молдовой и Россией. Могут ли эти недоразумения привести к введению визового режима между странами?

- Эта история с введением виз была явной дезинформацией, которую распространили некоторые российские СМИ. Наши власти немедленно опровергли эти слухи, поскольку такого намерения никогда не существовало. Данная дезинформация является частью провокационных действий, направленных в адрес Республики Молдова, но мы их расцениваем подобающе и не позволяем вовлечь себя в подобного рода пустую полемику.

- Насколько опасны для страны разногласия между президентурой и правительством? По словам А.Канду, эта "пропасть" может увеличиться. Какие последствия будут в таком случае?

- Это - разногласия, которые, по большому счету, возникли на фоне политических различий между правительством и командой президента И.Додона. Разные видения и стремления предполагают разные высказывания и действия, это в порядке вещей в политике. Но это не должно происходить вопреки интересам граждан и государства. Мы с самого начала были настроены на корректные межведомственные отношения, заявили, что будем уважать выбор, сделанный большинством избирателей, но это не значит, что мы готовы закрывать глаза на те действия президента, которые противоречат Конституции и стратегическим интересам Молдовы.

Вполне возможно, что эти разногласия усилятся в ближайшем будущем, особенно накануне выборов. Не исключено, что президент И.Додон попытается упорствовать в продвижении своей политической повестки, ориентируясь на следующую избирательную кампанию, но мы готовы решительно ответить на любые его поступки, которые могут отрицательно повлиять на интересы граждан. С одной стороны, мы не будем поддаваться на те провокации, которые чреваты дестабилизацией ситуации в стране. С другой стороны, не позволим нашим оппонентам, кем бы они ни были, развивать сценарии по дискредитации или замедлению проевропейского курса развития Республики Молдова.

- Соседние страны с Молдовой ни за что не откажутся от Европы (Украина и Румыния). Возможно ли расторжение Соглашения об ассоциации с ЕС, если к власти придут социалисты?

- Риск прихода социалистов во власть нельзя отрицать, но опасно не столько взятие ими большинства, сколько их видение будущего Молдовы, которое кардинально отличается от того политического курса, которому страна следует уже много лет. Смена курса отразится критическим переломом в развитии государства, настоящим социальным землетрясением, последствия которого невозможно предвидеть. Этим социалисты и опасны и наш долг разъяснить гражданам, почему Партия социалистов не является альтернативой.

Прискорбно, что социалистам подыгрывают некоторые правые оппозиционные партии, которые утверждают, что они проевропейцы, но которые весь день обивают пороги в Брюсселе, чтобы потребовать отмены визового режима или даже аннулирования Соглашения об ассоциации с ЕС, лишь потому, что только так они умеют бороться с правительством и не находят ничего более серьезного и вразумительного для выступления перед гражданами.

Превратившись, косвенно, в избирательного агента пророссийского И.Додона, эта оппозиция порождает огромное замешательство в рядах правого электората, часть которого, по последним опросам, окончательно запуталась в понимании сложностей и событий, связанных с удержанием проевропейского курса Молдовы. К сожалению, та наивная и порочная манера, в которой правая оппозиция ведет политику, а также некоторые партии из левой оппозиции, позволила социалистам и И.Додону укрепить свое положение и воспользоваться в полной мере их политическими ошибками.

- Почти все политики, участвовавшие в недавних избирательных кампаниях в Молдове, обещали "бороться против Плахотнюка". Как Вы оцениваете, что на выборах используется такая риторика?

- Такие заявления не должны особо удивлять. Раз они считают меня теневым кардиналом, как вы говорили, то они, конечно же, стремятся обрести ту власть, которая, как они считают, есть у меня. Я думаю, что эта демонстративная борьба против меня, а вернее говоря, против образа, созданного вокруг моего имени, не что иное, как самоочевидное проявление их неспособности находить реальные политические темы и строить серьезную альтернативную программу правления. Не зная, как делать политику, что делать в политике, бездарно тратя тот капитал доверия, которым их одарили тысячи людей, они не нашли ничего мудрее, чем начать борьбу с вымышленным притеснителем, лишь бы делать вид, что вовлечены в какую-то "священную войну".

На самом деле, это отзвуки их поражения на ниве креативных идей и нахождения решений для социальных и экономических проблем. Эта тема, о которой вы спросили, когда-то позволила им построить целые партии, но пластинка уже заржавела и теперь они скатились к 1 или 2 процентам, в то время, как возглавляемая мною партия (ДПМ – ред.) - растет. Цифры говорят сами за себя и являются прекрасным индикатором того "успеха", которого они добились своей ущербной риторикой.

Но я ее воспринимаю, в определенном смысле, как форму демократического плюрализма. Пусть говорят, пусть критикуют, что хотят и как умеют. Пусть и далее верят в свою борьбу и в подобную чепуху. Поэтому я стараюсь не отражать в своих выступлениях их потуги, мои действия в развитии государства говорят и будут говорит громче любых слов. Я считаю, что те усилия, которые приведут к модернизации страны и улучшению жизни людей, станут самым адекватным ответом на любые обвинения и инсинуации.

Я хорошо знаю одну свою черту характера - я довожу до реализации все, что запланировал. Именно это их и беспокоит больше всего, что я могу реализовать замыслы и задачи нашей команды в правительстве, а именно обеспечить стабильный прогресс в стране, решать конкретные проблемы в развитии государства. Зная, что мне удается то, что я задумал, они надеются сорвать мои планы, затормозить темпы работы правительства. Но, к счастью, люди все яснее понимают, что к чему, и поддержка оппозиции со стороны граждан тает на глазах.

- В последнее время было принято много мер в отношении приднестровского региона, в том числе запрет на транзит через непризнанную территорию со стороны Украины до создания совместных контрольных пунктов на восточной границе страны. Какое влияние окажут эти действия на урегулирование приднестровского конфликта?

- Я думаю, что они окажут положительное влияние, в первую очередь, на наших граждан в Приднестровье, и, безусловно, приведут к сокращению контрабанды и искоренению других криминальных явлений.

Разрешение приднестровского конфликта во многом зависит от того, как реализуется то, что обсуждается. К сожалению, многие вопросы и договоренности, по которым ранее пришли к соглашению, не выполняются приднестровской стороной под разными вымышленными предлогами, но я думаю, что и кишиневская сторона в прошлом совершала ошибки, поддаваясь дипломатическому шантажу, пустым обещаниям, что позволило некоторым приднестровским лидерам вести себя с нами надменно и неправильно. Я считаю, что Молдова должна настаивать на большем прагматизме в обсуждениях с партнерами из переговорного формата (приднестровский вопрос рассматривается в формате "5+2" - ред.), надо найти путь к более конкретным действиям по скорому мирному разрешению приднестровского вопроса.

- Вы думаете, что возможно урегулировать эту ситуацию?

- Конечно же возможно, но для этого надо перешагнуть через трясину, в которую нас неизменно затягивают геополитические игры, надо отложить дебаты по этим острым вопросам, которые уже набили оскомину, и разговаривать строго с точки зрения интересов молдавских граждан, независимо от того, на каком берегу Днестра они находятся.

У Молдовы нет геополитических интересов в отношении Приднестровья, есть лишь внутренние интересы, связанные исключительно с целью воссоединения страны и устранения фактора напряженности в регионе и той анормальной ситуации, когда иностранные войска противоправно находятся на территории нашей страны.

- Могут ли в Приднестровье повториться события, которые идут сегодня на Донбассе?

- Нет никаких оснований или аргументов так предполагать.

- Предлагаю также поговорить о местных средствах массовой информации. Депутаты от Демпартии готовят проект, который направлен на борьбу со внешней пропагандой. Это уже не первая попытка. Каковы шансы, что на этот раз проект будет проголосован?

- Да, это не первая попытка, но надеюсь, что в этот раз мы добьемся успеха. У нас было достаточно времени для публичных дебатов и растолкований, чтобы гражданам стало понятно, что мы хотим обезопасить национальное информационное пространство, и ни в коем случае не собираемся полностью ликвидировать программы некоторых иностранных телевидений. Мы хотим оградить граждан от той пропаганды и дезинформации, посредством которой ими манипулировали столько раз, в том числе, кстати, и относительно событий, которые происходили в Украине.

- Как Вы оцениваете нынешние отношения между Республикой Молдова и Украиной?

- Отношения между нашими государствами имеют положительное развитие, ведомства обеих стран общаются и работают эффективно, доказательством этому являются и последние проекты, осуществляемые совместно, в том числе при поддержке Евросоюза. Обе наши страны переживают сложные переходные процессы и все мы понимаем, что для их преодоления необходимо много труда и политической воли, а также прочного партнерства между нами, тем более, что у нас так много общих невзгод и вопросов, которые важно решать вместе.

- Как будет развиваться Молдова в ближайшие пять лет? Каковы Ваши прогнозы?

- Главной нашей задачей является как можно скорее добиться модернизации самых важных учреждений, укрепить их и сделать более эффективными для развития страны, для людей. У Молдовы по-прежнему действует устаревшая управленческая система, но, вопреки этому анахронизму, существует внутреннее сопротивление необходимым реформам, и мы намерены предпринять более решительные шаги в создании новой структуры и оптимальных механизмов работы государственной администрации. В этом нелегком деле мы очень надеемся на поддержку наших партнеров из ЕС и США. За последние годы начались важные реформы и все понимают, что необходима политическая стабильность, сильная воля и много административных усилий для доведения этих реформ до конца, независимо от препятствий, которые появляются на таком трудном и полном перипетий пути. Но мы настроены на доведение дела до конца.

Параллельно, мы проводим последовательную и, по разным оценкам и данным, довольно эффективную борьбу с коррупцией, которая еще присутствует практически во всех областях: от госучреждений и политики до гражданского общества или даже СМИ.

Необходимо все сферы стратегического значения реформировать и улучшить так, чтобы они стали эффективными и действительно заслуживающими доверия граждан. Все это - составляющие модернизации Молдовы. Если мы не остановимся в своем движении, я вправе рассчитывать на достаточно неплохие прогнозы для Молдовы в среднесрочной перспективе, а то и раньше. Все возможно, если сильно стараться, а мы стараемся.