Политика ФК "Шериф" узнал соперников по групповому раунду Лиги Европы В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. "Шериф" попал в одну группу с датским "Копенгагеном", московским "Локомотивом" и чешским "Злином". Клуб Александра Епуряну "Истанбул ББ" (Турция) попал в одну группу с португальской "Брагой", болгарским "Лудогорцем" и немецким "Хоффенхаймом". Первые матчи в группе состоятся 14 сентября. Группа L: Зенит, Реал Сосьедад, Русенборг, Вардар Группа K: Лацио, Ницца, Зюлте-Варегем, Витесс Группа J: Атлетик Бильбао, Герта, Заря, Эстерсунд Группа I: РБ Зальцбург, Марсель, Витория, Коньяспор Группа H: Арсенал, БАТЭ, Кельн, Црвена Звезда Группа G: Виктория Пльзень, Стяуа, Хапоэль, Лугано Группа F: Копенгаген, Локомотив М, Шериф, Злин Группа E: Лион, Эвертон, Аталанта, Аполлон Лимасол Группа D: Милан, Аустрия, Риека, АЕК Группа C: Брага, Лудогорец, Хоффенхайм, Истанбул Группа B: Динамо Киев, Янг Бойз, Партизан, Скендербеу Группа A: Вильярреал, Маккаби, Астана, Славия В Монако началась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. "Шериф", согласно клубному рейтингу УЕФА, попал в третью корзину. 48 участников жеребьевки будут распределены на 12 групп, в которые войдут по одной команде каждой из четырех корзин. Прямая трансляция будет доступна на сайте UEFA Europe League. Полный список команд, которые сыграют в групповом этапе Лиги Европы-2017/18, выглядит следующим образом: 1-я корзина: Арсенал, Зенит, Лион, Динамо Киев, Вильярреал, Атлетик, Лацио, Милан, Виктория Плзень, Ред Булл Зальцбург, Копенгаген, Брага 2-я корзина: Стяуа, Лудогорец, БАТЭ, Эвертон, Янг Бойз, Марсель, Реал Сосьедад, Маккаби Тель-Авив, Локомотив, Аустрия, Герта, Ницца 3-я корзина: Астана, Партизан, Хоффенхайм, Кельн, Риека, Витория Гимарайнш, Аталанта, Зюлте-Варегем, Заря, Русенборг, Шериф, Хапоэль Беэр-Шева 4-я корзина: Аполлон Лимасол, Истанбул ББ, Коньяспор, Витесс, Славия Прага, Црвена Звезда, Скендербеу, Злин, АЕК Афины, Лугано, Вардар, Эстерсунд

Publika Количество просмотров: 20 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости