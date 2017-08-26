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Политика
ФК "Шериф" узнал соперников по групповому раунду Лиги Европы
26.08.2017

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. "Шериф" попал в одну группу с датским "Копенгагеном", московским "Локомотивом" и чешским "Злином".

Клуб Александра Епуряну "Истанбул ББ" (Турция) попал в одну группу с португальской "Брагой", болгарским "Лудогорцем" и немецким "Хоффенхаймом".

Первые матчи в группе состоятся 14 сентября.

Группа L: Зенит, Реал Сосьедад, Русенборг, Вардар

Группа K: Лацио, Ницца, Зюлте-Варегем, Витесс

Группа J: Атлетик Бильбао, Герта, Заря, Эстерсунд

Группа I: РБ Зальцбург, Марсель, Витория, Коньяспор

Группа H: Арсенал, БАТЭ, Кельн, Црвена Звезда

Группа G: Виктория Пльзень, Стяуа, Хапоэль, Лугано

Группа F: Копенгаген, Локомотив М, Шериф, Злин

Группа E: Лион, Эвертон, Аталанта, Аполлон Лимасол

Группа D: Милан, Аустрия, Риека, АЕК

Группа C: Брага, Лудогорец, Хоффенхайм, Истанбул

Группа B: Динамо Киев, Янг Бойз, Партизан, Скендербеу

Группа A: Вильярреал, Маккаби, Астана, Славия

В Монако началась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. "Шериф", согласно клубному рейтингу УЕФА, попал в третью корзину. 

48 участников жеребьевки будут распределены на 12 групп, в которые войдут по одной команде каждой из четырех корзин.

Прямая трансляция будет доступна на сайте UEFA Europe League.

Полный список команд, которые сыграют в групповом этапе Лиги Европы-2017/18, выглядит следующим образом:

1-я корзина: Арсенал, Зенит, Лион, Динамо Киев, Вильярреал, Атлетик, Лацио, Милан, Виктория Плзень, Ред Булл Зальцбург, Копенгаген, Брага

2-я корзина: Стяуа, Лудогорец, БАТЭ, Эвертон, Янг Бойз, Марсель, Реал Сосьедад, Маккаби Тель-Авив, Локомотив, Аустрия, Герта, Ницца

3-я корзина: Астана, Партизан, Хоффенхайм, Кельн, Риека, Витория Гимарайнш, Аталанта, Зюлте-Варегем, Заря, Русенборг, Шериф, Хапоэль Беэр-Шева

4-я корзина: Аполлон Лимасол, Истанбул ББ, Коньяспор, Витесс, Славия Прага, Црвена Звезда, Скендербеу, Злин, АЕК Афины, Лугано, Вардар, Эстерсунд


 
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