Ион Чубук: Самый большой наш недостаток в том, что мы никак не поймем мораль басни Крылова «Рак, лебедь и щука»

В интервью бывший премьер-министр Республики Молдова, а ныне глава компании InterAgroInvest Ион Чубук подвел итоги 26 лет независимости Республики Молдова, и поделился своим видением нашей страны через 10 лет.

T.: Г-н Чубук, после 26 лет независимости, удалось ли Молдове стать по-настоящему независимым государством?

И.Ч.: Это могло стать самой большой победой молдавского народа. Если все было бы честно и достойно, было бы просто супер. К сожалению, мы завоевываем свою независимость по сантиметру, день за днем, сталкиваясь с трудностями, и не веря в будущее. Сегодня все не так, как мы себе представляли, борясь за независимость. Конечно, мы надеемся, что при помощи ЕС, внешних партнеров и руководства страны все изменится к лучшему. Мы могли бы многого добиться, потому что наш народ трудолюбив, ответственен и достоин настоящей независимости. Разногласия, которые есть сегодня между ветвями власти не на пользу стране. Поэтому, после 26 лет независимости я хотел бы, чтобы у нас появились перспективы, чтобы власти нашли между собой общий язык, и радовали нас успехами и улучшением нашей жизни.

T.: Каковы, по-вашему, самые большие успехи за годы независимости?

И.Ч.: Во-первых, мы добились свободы слова, а это немаловажно для восстановления демократии. Во-вторых, нам удалось наладить диалог с европейскими странами. Это сыграло огромную роль в развитии нашей страны.

T.: Каковы, по-вашему, самые большие неудачи за годы независимости?

И.Ч.: Мы должны признать, что в отличие от других государств, мы сформировались на почти пустом месте. Молдова никогда не была независимой страной, и все нужно было создавать с нуля. Считаю, что самым большим нашим недостатком является то, что мы так и не усвоили мораль из басни Крылова «Рак, лебедь и щука». Каждый хочет показать, что он умнее, но это не всегда соответствует действительности. Мы не воспользовались той помощью, которую нам предлагали извне. Европа хотела взять нас на руки, а мы топали ногами. Мы допустили много ошибок. Обсуждать их уже бессмысленно. Я имею в виду расцвет коррупции, кражу миллиарда и др. Для такой маленькой развивающейся страны это очень серьезно.

T.:Какие достижения в качестве премьер-министра Вы считаете самыми полезными для страны?

И.Ч.: Своим достижением считаю то, что мне, наряду премьер-министром Украины, удалось не только обозначить границы, но и добиться того, чтобы у нас был выход к Дунаю, где потом появился терминал. Мне удалось сделать Молдову членом Дунайской конвенции, и за первый же год мандата ликвидировать большую часть задолженностей, которые остались от прежнего руководства, а это было около 648 млн. леев – огромная по тем временам сумма. Нам удалось остановить экономический спад. Все-таки за год-два сложно добиться желаемых результатов. В тот же период Молдова вступила в Организацию Франкофонии. К сожалению, многие хорошие вещи не нашли своего продолжения. Например, уезды – они были введены исходя из опыта многих стран. Также, очень важно и экономическое развитие местной публичной администрации, как говорится «Нужно дать удочку, а не рыбу». Проще руководить, когда не зависишь от центра. Есть еще много чего, но это уже будет нескромно.

T.: Какие у Вас остались сожаления?

И.Ч.: Я сожалею, что не был настойчивей в вопросе назначения правительства Чубук II. В этом правительстве мы многое потеряли из-за отсутствия единства. Было очень сложно принимать решения, потому что процесс контролировался представителями партий. Мы не смогли обеспечить дееспособность правительства из-за давления со стороны партий.

T.: Какие советы дали бы Вы сейчас властям в связи с динамичным развитием страны?

И.Ч.: Считаю, что для динамического развития необходимо прислушиваться к мнению представителей производства, специалистов в области экономики, а также бороться с коррупцией. Хочу сказать, что сейчас очень многое предпринимается в налоговой сфере, и эти действия очень полезны государственному бюджету и экономике. Нужно поощрять иностранные инвестиции, и поднимать экономику на новый уровень.

T. По-вашему, какое будущее ждет Молдову через 10 лет?

И.Ч.: Сложно сказать. Думаю, все зависит от власти, и того как она найдет общий язык с экономическими агентами и европейскими партнерами. То, что сейчас предпринимается для возвращения на российский рынок, считаю очень важным. Этот рынок нужно непременно вернуть и использовать. У нас часто хорошие начинания игнорируются лишь потому, что они исходят не от тех, от кого нам бы хотелось. Нет единогласия между ветвями власти. Думаю, что любая власть должна сделать все возможное, чтобы страна развивалась, и чтобы граждане могли гордиться своей властью.

Андриана Кептине