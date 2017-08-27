Республика Молдова отмечает 26-летие своей независимости (Обновленно...)

Сегодня Республика Молдова отмечает 26-летие своей независимости. По этому случаю в стране пройдет целый ряд торжественных мероприятий.

Традиционно, праздник начнется с церемонии возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре ши Сфынт и мемориалу «Скорбящая мать».

В центре столицы, на площади Великого Национального собрания пройдет целый ряд праздничных мероприятий с участием музыкальных коллективов и исполнителей. На сцене, установленной на ПВНС, выступят: ансамбли «Жок» и «Мэрцишор», оркестр «Флуераш», оркестр Академии музыки Big Jazz Orchestra, оркестр братьев Адваховых, а также молдавские и зарубежные исполнители эстрадной музыки.

20 коллективов художественной самодеятельности примут участие в параде национального костюма, а мастера народного творчества продемонстрируют свои поделки на специально организованной ярмарке.

Игорь Додон: В этот день мы осознаем национальную гордость молдавской нации

По случаю Дня независимости Республики Молдова, президент Игорь Додон возложил цветы к памятнику Штефану чел Маре, а также к памятнику «Скорбящей матери» на Мемориальном комплексе «Вечность». После этого он написал на своей страничке в фэйсбук, следующий текст:

«Празднование Дня независимости – событие особой важности, в этот день мы осознаем национальную гордость молдавской нации. За прошедшие 26 лет Республике Молдова пришлось пройти через много испытаний и столкнуться с серьезными вызовами, однако мы доказали, что в состоянии сохранить государственность нашей страны. Поздравляю всех граждан нашей страны с Днём независимости! У Молдовы есть будущее!».