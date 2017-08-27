Трагикомедия «государство Республика Молдова» окончена! Занавес

Республика Молдова провалилась как государство. Это болезненное утверждение приходится как раз на 26-ую годовщину независимости нашей страны, а День независимости является отличным поводом подвести итоги всего того, что произошло за эти годы.

Имея с самого начала большие шансы создать современную и процветающую демократию (из-за географического расположения, геополитического контекста, размеров страны и др.), Республика Молдова сегодня стала самым бедным в Европе государством, потерявшим доверие всех международных партнеров, став страной, в которой процветает коррупция, а уровень жизни не поддается никакой критике, нет демократических институтов, процветают бюрократия, протекционизм, и граждане бегут из страны, как от чумы, не желая и слышать о возвращении.

Почему Республика Молдова провалилась как государство? Именно на этот вопрос я попытаюсь найти ответ в этом материале.

Во-первых, нам помешал так называемый этнический фактор. Фальшивый тезис о том, что Молдова является многонациональной страной, для развития которой не нужно делать резких движений ни влево, ни вправо, оказался тем якорем, что не позволил стране двигаться вперед. Стоило сделать лишь шаг навстречу Западу, как тут же раздавались возгласы: «Остановитесь, если не хотите раскола в обществе!», причем те же возгласы раздавались с противоположной стороны, при малейшем шаге в направлении Востока. Так с годами все и привыкли к тому, что Молдова должна быть зажата между двумя стенами, ничего не предпринимать, потому что «все может быть еще хуже». Политики всегда на полную катушку пользовались этим этническим фактором в предвыборной риторике, а многие из них пришли во власть благодаря именно этому фактору, а потом именно им оправдывали свое бездействие и бессилие. Это был первый якорь, что не позволял Республике Молдова развиваться как государству.

Во-вторых, нам помешал так называемый территориальный фактор, проистекающий из этнического. Наличие зоны открытого конфликта, каким является Приднестровье, также как и существование потенциальных очагов территориальной нестабильности как Гагаузия, Тараклия, Бедльцы, заставили нас постоянно с подозрением рассматривать любой шаг, который необходимо было предпринимать. Нас чаще волновал вопрос, понравится ли наш тот или иной шаг Тирасполю, Комрату, Тараклии или Бельцам, нежели то, какую пользу принесет нам то или иное действие. Так территориальный фактор стал вторым тормозящим развитие нашего государства, фактором, который даже способствовал деградации страны.

В-третьих, нам помешала низкопробность наших политиков. К сожалению, за 26 лет независимости, с немногочисленными исключениями, наш политический класс не смог породить достойных государственных мужей, которые были бы в состоянии поставить интересы страны превыше партийных, групповых или личных интересов. Подавляющее большинство тех, что приходили к власти в Республике Молдова, рассматривали страну как дойную корову, причем в самом жестком возможном варианте: если корова не дает молоко, тогда ее нужно хотя бы сдать на мясо, или продать ее шкуру, пусть за бесценок, но продать! Почти все наши кормчие вели себя как рвачи, пытаясь за короткий срок своего мандата урвать побольше, не заботясь о последствиях. Это стало третьим фактором, тормозящим развитие Молдовы.

В-четвертых, нам помешал геополитический фактор. Молдова все время представляла интерес для крупных мировых держав, в том числе из-за своего географического расположения. Проблема в том, что в то время как другие страны с похожим географическим расположением, умело пользовались этим в своих интересах, мы каждый раз выбирали худшую политику из всех возможных – «ложились» то под одну сторону, то под вторую, позволяя им делать с нами все что угодно, будучи не в состоянии избавиться от синдрома «старшего брата», который стал неотъемлемой частью нашего генокода. За 26 лет независимости мы неоднократно подтверждали, что известное высказывание «великие державы занимаются большой политикой, а маленьким странам следует проводить умную политику», не о нас. И это был четвертый фактор, препятствующий развитию страны, и ее движению вперед.

В-пятых, нам помешала и наша гражданская позиция, которую мы проявили, а точнее, не проявили за 26 лет независимости. В то время как в других государствах люди выходят на улицы каждый раз, как только власти предпринимают что-то не соответствующее их интересам, и потом жестко наказывают власть на выборах, мы каждый раз позволяем себя унижать и оскорблять, позволяя власти делать все что угодно в этой стране, а высшей мерой гражданского сопротивления считаем … отъезд из страны. За 26 лет независимости мы так и не поняли, что гражданский дух и активная позиция являются той силой, что двигает страну вперед, ограничивая действия власти. Это и есть пятый фактор, тормозящий развитие Молдовы как государства.

Конечно, положено, чтобы в День независимости подводились положительные итоги. Оставлю это тем, что будут выступать с речами по случаю Дня независимости, и тем, для кого Молдова является раем на земле. Быть может, для них так оно и есть, но для большинства граждан страны гораздо более актуальна фраза: «Трагикомедия под названием «Государство Республика Молдова» окончена! Занавес».

Думитру Спэтару