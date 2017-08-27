Президент Молдовы рассказал, чего добилась страна за годы независимости

Молдавский лидер Игорь Додон в эксклюзивном интервью студии Sputnik Молдова рассказал, чего добилась страна за годы независимости

В преддверии празднования 26-й годовщины с момента обретения независимости молдавский лидер Игорь Додон дал интервью студии Sputnik Молдова и рассказал, чего добилась республика за годы за эти годы.

"Думаю, эти 26 лет независимости для граждан Молдовы — это новая история республики. Как нация, как государство мы уходим далеко в глубь истории", — сказал Додон.

По его словам, в 1991 году у тех многих, кто вышел на площадь Национального собрания, появились некоторые ожидания.

"Далеко еще давать оценки, были ли эти ожидания оправданы. Думаю, что самое большое достижение — это то, что у нас как нации, народа есть свое государство. Это достижение номер один", — сказал Додон.

Как отметил президент, "то, чего мы достигли за 26 лет независимости, так это то, что несмотря на многочисленные провокации мы смогли сохранить государственность Республики Молдова".

"Было много провокаций, рисков и очень много ошибок. По социальным и экономическим показателям мы находимся как минимум на 30% ниже, чем, когда вышли из СССР и объявили о независимости", — подчеркнул молдавский лидер.

Президент считает, что на протяжении этих лет было допущено много ошибок, как в 90-е годы, так и позже, множество ошибок допускается и сейчас. Между тем, молдавский лидер считает, что большинство граждан республики гордятся и хотят сохранить Молдову.

"Это самая главная цель, что мы должны сделать и сохранить для наших потомков. Одна из основных моих целей как президента, политика, считаю, сейчас, когда очень много вызовов и рисков региональных, геополитических, — сохранить государственность Молдовы", — сказал Додон.

По его словам, большая часть граждан страны и, в частности, молодых людей считает, что у них нет будущего в республике.

"Это национальная трагедия. Ежедневно из Республики Молдова уезжают 100-110 граждан, которые в затем просто не возвращаются домой. Если мы не остановим этот процесс, если мы не будем создавать в срочном порядке рабочие места, чтобы люди оставались здесь, то есть огромные риски, что мы исчезнем как государство", — заключил Додон.