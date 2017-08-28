Руководители, которым Молдова обязана своими успехами

В условном рейтинге, составленном порталом ТРИБУНА, перечислены имена десяти руководителей нашего государства, которым страна обязана своими успехами.

Первым в списке фигурирует Мирча Снегур. «Он был первым президентом Республики Молдова и лично участвовал во всех процессах, ставших основой появления и развития нашей страны, как независимого государства. Он сделал Молдову членом ООН, и был тем, кто противостоял разжиганию конфликта на Днестре», — пишут авторы рейтинга.

Под номером 2 в списке Мирча Друк. «Несмотря на то, что он руководил правительством в период, предшествующий провозглашению независимости, он сыграл особую роль в движении национального освобождения, что способствовало появлению нового государства – Республики Молдова. Сегодня стало еще очевидней, что Мирча Друк был одним из тех, кому Республика Молдова обязана отделением от СССР и провозглашением независимости», — говорится в рейтинге.

Третью позицию в рейтинге занимает Валерий Муравский. «Он был первым премьер-министром после провозглашения независимости, и был вынужден противостоять многочисленным беспрецедентным испытаниям, самым большим из которых стал приднестровский конфликт. Валерий Муравский был тем, кто заложил основу переходу страны от централизованной экономики, к экономике рыночной, а также был инициатором всех радикальных трансформаций, через которые пришлось пройти Молдове в первые годы независимости», — отмечает источник.